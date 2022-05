Amazon: trucco per spedizioni sempre GRATIS senza abbonamento Prime

Amazon vince rispetto alla concorrenza anche per questo: offre spedizioni assolutamente gratis su una marea di prodotti. Gli abbonati ai servizi Prime ne hanno diritto sempre (sulle merci spedite dal colosso dell’e-commerce) mentre chi non ha un abbonamento di questo tipo, deve raggiungere una soglia minima di spesa di 29,99€ per avere questa possibilità.

Questa è la regola generale, ma in realtà non è così. Se non sei abbonato, ma desideri ottenere spedizioni gratuite anche tu senza limite minimo d’ordine, basta applicare un piccolo trucco. Anzi, basta sfruttare una possibilità offerta da Amazon a tutti i suoi iscritti. Si tratta della consegna “Click & Collect“, che ti permette di andare a prendere il tuo ordine in un punto di ritiro, senza costi aggiuntivi e senza limite minimo d’ordine. Lascia che ti spieghi come funziona: sono sicura che vorrai provarlo subito.

Amazon: come avere spedizioni sempre gratis senza Prime

Come funziona il servizio è specificato nella pagina ufficiale dedicata. Tutto quello che occorre fare è:

accedere al tuo account (o registrarti se non ne hai uno); cercare fra i tantissimi prodotti sempre in offerta quelli con la dicitura “spedizione gratuita con consegna presso punti di ritiro”; scegliere il punto di ritiro più vicino a te nell’apposita sezione; selezionare la “spedizione gratis standard”; completare il tuo ordine e andarlo a ritirare quando arriva (ti verrà notificato tramite mail).

Come specificato nelle note, per utilizzare il servizio non c’è un importo minimo di acquisto da raggiungere. Inoltre, non viene specificato in alcun modo che è necessario essere abbonati ai servizi Prime per approfittarne. Insomma, un trucco semplicissimo per godere di spedizioni gratis sui prodotti spediti da Amazon, senza doversi sforzare per arrivare a una soglia minima di ordine.

Ti ricordo però che i servizi Prime non riguardano solo le spedizioni, ma una marea di altre opportunità, che valgono decisamente il prezzo mensile (3,99€) oppure annuale (36€) dell’abbonamento. Con un solo pacchetto, accedi a:

offerte lampo esclusive con accesso anticipato di mezz’ora;

consegne veloci e illimitate;

consegne illimitate e gratuite con “Deliveroo Plus”;

UEFA Champions League (una selezione di partite, disponibili in diretta streaming)

Prime Video;

Music;

Reading;

Gaming;

Amazon Photos (archiviazione cloud delle tue fotografie).

Se non hai mai provato i servizi premium di Amazon, puoi esplorarlo in forma completamente gratuita per 30 giorni e senza alcun vincolo successivo (c’è il rinnovo automatico, che puoi disabilitare in qualsiasi momento).