Amazon, tris PERFETTO: 3 gadget tech a meno di 3€, spediti gratis

Pronto a scoprire cose assurde su Amazon? Ho scelto tre gadget tech, che in questo momento puoi accaparrarti a meno di 3€, godendo persino di spedizioni gratuite. Shopping sfizioso, a zero sensi di colpa. Dai un’occhiata, scegli quello che preferisci e non preoccuparti del resto. Anche se dovessi sceglierli tutti, non arriveresti a 10€ di conto totale: è assurdo. Naturalmente, non aspettarti dispositivi top di gamma, sarebbe impossibile. Ad ogni modo, si tratta di prodotti funzionanti e utili.

Un paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo e design in ear delle cuffiette. L’ideale da indossare, ad esempio, durante l’attività sportiva. Il telecomando integrato, ti permette di gestire musica e telefonate. Lo prendi a 2,99€.

Un caricatore da parete super compatto, dotato di ben 4 ingressi USB per ricaricare i tuoi dispositivi. Super compatto, lo porti a casa a 2,75€.

Per finire, un caricatore rapido da auto, perfetto restituire energia ai tuoi dispositivi anche mentre sei alla guida. Dotato di pratico display e di doppio ingresso USB, è decisamente interessante anche nel design. Puoi accaparrartelo a 2,67€.

Insomma, 3 prodotti tech tutti a meno di 3€ e con spedizioni gratis. Li prendi praticamente a pochi spiccioli da Amazon. Non sono certamente dispositivi top di gamma, ma ti permettono di toglierti uno sfizio utile investendo quasi niente.

