Amazon svela le OFFERTE WOW del Black Friday 2023: ecco dove trovarle

Finalmente ci siamo: Amazon ha appena svelato la sezione dedicata alle offerte WOW di questo Black Friday 2023. Se non le conoscessi ancora, si tratta di sconti particolarmente alti su una serie di prodotti, disponibili però solo in quantità limitata e per pochissimo tempo.

Essenzialmente, sono queste le occasioni più ambite ed è per questo che è bene conoscere in anticipo dove poterle scovare e come poterne approfittare prima degli altri.

Per quest’anno, il colosso dell’e-commerce ha optato per una suddivisione delle offerte WOW in momenti precisi, che caratterizzeranno l’intera esperienza di shopping della “settimana del Black Friday“. Di seguito, le date in cui gli articoli di determinate categorie saranno disponibili in super promo:

17/11 – Cucina

19/11 – Moda

20/11 – Wireless

21/11 – Giocattoli e Prima Infanzia

23/11 – Bellezza

24/11 – Informatica e software

25/11 – Casa, giardino e giardinaggio

26/11 – Birra, vino e liquori

27/11 – Elettronica e videogiochi

Ovviamente, per tutto il periodo di promozione (che durerà dal 17 al 27 novembre) saranno disponibili sconti e offerte su articoli di un sacco di categoria. Se però sei interessato a dei prodotti in particolare, segnati la data e tieni d’occhio la sezione delle offerte WOW su Amazon al momento giusto. Se lo desideri, puoi anche iscriverti e ricevere notifiche quando i le promozioni sono attive. Ti ricordiamo, che si tratterà di occasioni limitate nel tempo e nella disponibilità in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.