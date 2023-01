Amazon solo sconti 50%: ecco 5 occasioni ASSURDE a meno di 25€

Shopping a zero sensi di colpa su Amazon. Come? Cercando i coupon che tagliano il prezzo! Dai un’occhiata a queste 5 occasioni in sconto del 50%, costano tutte meno di 25€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: per spuntare il miglior prezzo, devi sempre attivare l’offerta in pagina, proprio come vedi nell’esempio.

Un’ottima stazione di ricarica 3 in 1, perfetta per smartphone, smartwatch (principalmente Samsung) e wearable. La cosa straordinaria è che basta staccare la basetta dello smartwatch e portarla in giro per effettuare la ricarica al volo: è un mini powebank! Un prodotto geniale, che prendi a 23€ circa appena.

Questo gadget è spettacolare: ce l’ho! Si tratta di un sistema di tracciamento GPS all in one. Ha tutto, persino una SIM integrata per farlo funzionare ovunque. Sul retro c’è una potente calamita, che potrai usare per nascondere al meglio il dispositivo in auto. Funziona tramite abbonamento mensile, che puoi disdire quando vuoi. Incredibilmente preciso e affidabile, si abbina allo smartphone e ti permette di tenere sotto controllo con estrema precisione la posizione del dispositivo e – di conseguenza – dell’oggetto al quale lo avrai abbinato. Prendilo adesso a 19,99€ appena.

La terza occasione è questo bellissimo speaker audio wireless, resistente al contatto con l’acqua. Puoi sfruttarlo mentre sei in giro per ascoltare la musica che ami di più, grazie anche alla batteria integrata ricaricabile. Abbinalo in Bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile (smartphone, tablet, TV, PC e non solo). C’è una luce LED ad anello che ti permetterà di creare l’atmosfera perfetta. Prendilo a 14,99€ appena.

Ancora, un powerbank premium firmato Spigen. A disposizione, ben 10000 mAh di energia e due ingressi per la ricarica (USB A e USB C). In omaggio ricevi anche due cavi di ottima qualità. Accaparratelo adesso a 24,99€.

Per finire, questo spettacolare supporto per PC portatile, che ti consentirà di avere lo schermo alla giusta altezza quando scrivi o lavori. Regolabile e dotato di robusta struttura in alluminio, è esteticamente molto gradevole. Approfitta della promozione e prendilo a 19,99€ appena.

Visto che golose occasioni ci sono su Amazon, grazie ai coupon inaspettati con sconto del 50%. Sceglili adesso però: si tratta di occasioni a tempo limitatissimo. Questi ottimi prodotti costano tutti meno di 25€ in questo momento e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

