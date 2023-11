Amazon solo BOMBE con sconto 50% al Black Friday: tutto da 8€ a 40€

Approfitta della possibilità di tagliare il prezzo a metà su una marea di articoli su Amazon, in occasione dell’arrivo del Black Friday. Scegli lo sconto del 50% su questi prodotti e portali a casa a partire da 8€ circa. Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

ATTENZIONE: l’unico modo per ottenere lo sconto totale è quello di attivare il coupon in pagina, come nell’immagine d’esempio. Se non lo attivi, il prezzo non si dimezza. Se non vedi la spunta in pagina, allora purtroppo l’offerta è finita.

Sistema antifurto GPS per auto e moto a 8,50€ invece di 16,99€.

Albero di Natale da 61 centimetri con luci LED integrate a 9,50€ invece di 18,99€.

Decorazione luminosa completa per albero di Natale (280 LED) a 12,99€ invece di 25,97€.

Auricolari Bluetooth di design a 12,50€ invece di 24,99€.

Luci esagonali smart con controllo touch e tramite app a 17,99€ invece di 35,99€.

Auricolari Bluetooth certificati MFi (Made For iPhone) perfetti per smartphone Android e iOS a 26,50€ invece di 50,99€.

Set luci solari, 6 pezzi a 21,50€ invece di 42,99€.

Aspirapolvere senza fili potentissimo a 14,99€ invece di 29,99€.

Powerbank con ricarica rapida e supporto per Apple Watch a 26,50€ invece di 52,99€.

Aspirapolvere senza sacco con potenza aspirante da ben 18000Pa a 39,99€ invece di 79,€99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.