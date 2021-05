Comodo, pratico, super compatto e perfetto da portare in giro: questo Hub USB ha ben 4 porte e ti permetterà di collegare periferiche esterne come mouse, tastiere e memorie varie. Su Amazon risparmi il 60% e lo porti a casa a 3,99€ appena con spedizioni gratis.

Amazon: hub USB in super offerta

Bello esteticamente, puoi decidere di comprarlo in nero oppure in bianco. Piccolo nelle dimensioni, puoi anche tenerlo in tasca senza patire ingombri. Quando serve, lo colleghi al PC (anche Mac) ed hai subito altre 4 porte USB per poter attaccare tutto quello che ti serve.

Le porte sono tutte USB 2.0: certamente non l'ultimo degli standard, ma un compromesso al quale facilmente si scende, considerando la bontà dell'offerta.

Per avere questo hub USB a un prezzo così basso però è necessario sfruttare uno speciale codice sconto, da applicare direttamente su Amazon. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “TLES9UBF”. In questo modo, potrai vare accesso all'offerta, fino a esaurimento coupon o scorte.

Le spedizioni, come anticipato, sono gratis. Ti piacciono sconti e promo? Allora accaparrati i migliori: li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home