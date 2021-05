Uno smartwatch premium, con cassa squadrata e tantissime funzioni: ora da Amazon la porti a casa a 27€ circa con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione.

Smartwatch premium in super offerta su Amazon

Un wearable che potrai abbinare con facilità praticamente a qualsiasi outfit, grazie al suo design super sobrio, che fa affidamento su una robusta cassa squadrata, pronta ad ospitare un ampio display da 1,3″ dove potrai leggere tutte le informazioni che ti servono.

Si tratta infatti di un ottimo segretario da polso, pronto a mostrarti tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Naturalmente, si tratta anche di un super compagno per la salute: c'è il sensore del battito cardiaco, che è in grado anche di effettuare il monitoraggio H24 della frequenza cardiaca.

Infine, questo gioiellino è un vero e proprio monitor per lo sport grazie a ben 18 tipi di workout supportati. Tienilo al polso mentre ti alleni, per tenere traccia delle tue performance.

Per portare subito a casa questo smartwatch in super sconto su Amazon a 27€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, devi spuntare il coupon del 20% prima di mettere il prodotto nel carrello. Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch