Con Amazon Smart Plug tutti i tuoi dispositivi diventano intelligenti

Trasforma ogni tuo dispositivo per renderlo intelligente con una piccolissima spesa. Grazie a quest’offerta di Amazon oggi potrai avere uno sconto del 48%. Metti subito nel tuo carrello Amazon Smart Plug a soli 13,99 euro, invece che 24,99 euro.

Una folle offerta che ti darà l’opportunità di collegare i tuoi elettrodomestici o le luci e controllarli direttamente con il tuo smartphone o con i comandi vocali. Usarla è semplicissima e non necessita di hub. Essendo un prodotto di Amazon hai la certezza che funzioni perfettamente con Alexa. A questo prezzo è impensabile trovare qualcosa di meglio.

Amazon Smart Plug: rendi la tua vita più semplice

Con questa presa intelligente potrai semplificarti notevolmente la vita. Ad esempio la potrai connettere alle luci e accenderle spegnere quando vuoi senza farlo manualmente. Oppure collega un ventilatore o la macchina del caffè e mettili in funzione per arrivare a casa e trovarli già pronti. Se poi ne installi diverse riuscirai a controllare tutti i tuoi dispositivi.

Configurarla è semplicissima, basterà attaccarla la presa della corrente e andare sull’app di Alexa. A quel punto verrà automaticamente individuata e con un tap sull’icona inizierai l’accoppiamento. Grazie a un pratico LED posto in basso vedrai se la presa e accesa oppure no. Il pulsante laterale che permette di accenderla o spegnerla manualmente per evitare anche consumi inutili.

Non aspettare che sia troppo tardi, un’offerta così durerà un soffio. Le richieste sono molto alte, quindi fiondati subito su Amazon e acquista la tua Amazon Smart Plug a soli 13,99 euro, invece che 24,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

