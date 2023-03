Amazon Smart Air Quality Monitor in sconto del 31% con le Offerte di Primavera

Amazon Smart Air Quality Monitor è il dispositivo che ti consente di conoscere in tempo reale la qualità dell’aria all’interno della tua abitazione. Grazie al pratico indicatore luminoso sei sempre al corrente della qualità complessiva, mentre sul monitor compaiono i cinque fattori più importanti che vengono presi in considerazione per la misurazione. Oggi lo puoi acquistare su Amazon in sconto del 31% grazie alle Offerte di Primavera e riceverlo a casa tua già domani.

Amazon Smart Air Quality Monitor in sconto del 31% su Amazon

Con Amazon Smart Air Quality sai sempre cosa stai respirando e la qualità dell’aria presente in casa, grazie alla misurazione di cinque fattori essenziali quali temperatura, umidità, monossido di carbonio, particolato e composti organici volatili. Puoi dunque tenere sotto controllo durante tutto l’anno gli eventuali allergeni o le sostanze chimiche come i VOC (Composti Organici Volatili), oppure ancora il monossidio di carbonio per una tua maggiore serenità. Allo stesso modo, puoi controllare il livello di umidità, così da prevedere la formazione della muffa sulle pareti e vivere in un ambiente interno più sano.

I dati raccolti dal sensore dell’Amazon Smart Air Quality Monitor vengono condivisi con l’app di Alexa, con quest’ultima che restituisce un’indice di qualità di facile lettura. E se lo associ a un dispositivo Echo puoi anche ricevere delle notifiche quando la qualità dell’aria scende ai minimi termini, in modo da intervenire subito. Puoi anche attivare una o più routine con i dispositivi compatibili (vedi ventilatori, deumidificatori e purificatori d’aria), in modo che Alexa provveda all’accensione di uno di loro non appena viene rivelato un cambiamento dell’indice di qualità dell’aria.

Se sei attento alla qualità dell’aria dentro la tua abitazione, se trascorri molte ore al giorno in casa, se vuoi vedere in tempo reale cosa stai respirando, il dispositivo di Amazon è una soluzione ideale. Approfitta dell’ultima offerta per risparmiare 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

