Amazon shopping SPENSIERATO: 5 gadget tech fino a 21€ di ottima qualità

C’è più gusto a portare a casa una cosa bella, spendendo pochissimo su Amazon. Non ci sono sensi di colpa e lo shopping è spensierato. Guarda queste 5 occasioni tech fino a 21€. Sono tutte di qualità e le spedizioni sono veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii veloce però, si tratta di promozioni a tempo limitato.

Questo spettacolare speaker wireless è firmato Eono by Amazon e vanta un suono spettacolare, grazie alla tecnologia di Harman. Compatto nelle dimensioni, è perfetto da abbinare in Bluetooth al tuo smartphone per ascoltare la musica che ti piace di più praticamente ovunque desideri! Naturalmente, funziona tramite batteria integrata ricaricabile. Minimo ingombro, massima qualità! Prendilo a 18,59€ appena.

Uno smartwatch che sorprende! Ampio display da 1,69″ perfetto per controllare tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Potrai verificare in tempo reale il battito cardiaco, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue. Ancora, è il perfetto alleato per lo sport: allenati e non pensare ad altro, a tracciare i dati ci penserà lui! Eccezionale l’autonomia energetica a lunga durata: non sarai costretto a mettere in carica il tuo wearable tutti i giorni. Un ottimo dispositivo! Accaparratelo a 19,99€.



Probabilmente, quando sono in sconto, gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono i migliori sul mercato per rapporto fra qualità e prezzo. Suono limpido e cristallino, risultano perfetti per parlare al telefono oppure ascoltare la musica che ami di più, mantenendo le mani libere. Non mancano in controlli touch sulle cuffiette e un pratico design in ear per indossarli comodamente e isolarsi dall’ambiente circostante. Eccezionale l’autonomia energetica. Portali a casa a 19,99€ invece di 49,99€.

Questa chiavetta USB è da pendere al volo per re motivi:

è progettata per avere diverse uscite : si collega a smartphone (anche iPhone), tablet, PC , media player, TV e non solo;

: si collega a (anche iPhone), tablet, , media player, TV e non solo; ha una capienza gigantesca: ben 512GB di spazio per gestire anche i file più pesanti;

di spazio per gestire anche i file più pesanti; a questo prezzo solitamente questi prodotti sono impossibili da trovare: l’offerta durerà pochissimo.

La promozione si attiva subito prima del pagamento, se ancora attiva: prendila a 20,99€ appena.

Questo è il powerbank perfetto per chi odia i classici modelli ingombranti. Si usa senza particolari cavetti: puoi collegarlo direttamente alla porta USB C del tuo smartphone e diventerà un unico corpo con lui. Nessun accessorio ingombrante da trascinare con cavo a seguito, ma un prodotto compatto che – grazie ai suoi 5000 mAh di capienza – sarà in grado di raddoppiare l’autonomia energetica del tuo device. Accaparratelo a 15,29€ (spunta il coupon in pagina per avere il massimo dello sconto!)

Hai scelto i tuoi gadget tech preferiti, attualmente in sconto su Amazon? Fino a un massimo di 21€ al pezzo per questi prodotti di ottima qualità. Shopping a zero sensi di colpa e le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.