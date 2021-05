Si possono mettere d’accordo stile, qualità e prezzo? Dipende, ma nel caso di questa interessante soundbar è decisamente possibile. Infatti, si tratta di un prodotto completo – dotato anche di Bluetooth – che ora non solo è in super sconto, ma è anche possibile avere un paio di auricolari in omaggio per ogni acquisto. Acquistando adesso il dispositivo, lo pagherai appena 27,99€ e riceverai gratis delle cuffie a cavo pensate per gli amanti della musica. Spedizioni rapide e gratis: a fine articolo ti spiego come accedere alla promozione.

Soundbar compatta in offerta super su Amazon

Un prodotto esteticamente bellissimo e di classe. Con il doppio altoparlante e i driver da 10 millimetri potrai ascoltare musica di ottima qualità oppure guardare la TV come non hai mai fatto prima. Decidi tu come connettere il dispositivo: scegli se sfruttare l’ingresso AUX oppure il Bluetooth 5.0 oppure usali entrambi a passa da rapidamente da una sorgente audio all’altra! Inoltre, ricevi anche un microfono esterno da poter collegare alla porta dedicata, che ti permetterà anche di poter usare il tuo nuovo dispositivo per videoconferenze o sessioni di gaming (o banalmente per parlare al telefono!).

Per portare subito a casa questa interessante sounbar in super sconto su Amazon a 28€, e ricevere anche le tue cuffie in omaggio, devi:

collegarti all’inserzione dedicata;

spuntare il coupon sconto in pagina;

mettere il prodotto nel carrello;

collegarti all’inserzione del prodotto omaggio e metterlo nel carrello.

Il prezzo finale – grazie alla promozione – sarà di 27,99€ invece di 49,98€. Le spedizioni sono rapide e gratis e ricorda: le migliori offerte le trovi solo sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

