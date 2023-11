Amazon, settimana del Black Friday 2023 UFFICIALE: ecco le date

Accedendo alla home page di Amazon Italia, non ci sono dubbi: il Black Friday 2023 è in arrivo e, per il colosso dell’e-commerce, non durerà di certo solo un giorno. Infatti, è prevista più di una intera settimana di sconti elevatissimi sui prodotti di qualsiasi categoria, praticamente. Un lungo periodo che unirà il venerdì nero di shopping al Cyber Monday: il momento perfetto per accaparrarsi i regali di Natale a prezzo scontato.

Curioso di sapere quando dovrai tenerti pronto per fare ottimi affari? Allora continua a leggere!

Amazon: arriva la settimana del Black Friday 2023

Un appuntamento molto gradito dagli utenti, che avranno la possibilità di concludere eccezionali affari non solo per una giornata, ma per più di una intera settimana.

Per il 2023, il giorno scelto per celebrare il venerdì nero è il 24 novembre. Il colosso degli acquisti online ha deciso però di iniziare a scontare i suoi prodotti prima di quella data e di finire solo qualche giorno dopo.

Infatti, le promozioni partiranno venerdì 17 novembre e termineranno solo lunedì 27 dello stesso mese, quando si terrà il Cyber Monday (ulteriore occasione di shopping a prezzo scontato, dedicata all’elettronica). Non abbiamo ancora alcuna informazione sulle promozioni previste per il periodo, è facile intuire però che – con ogni probabilità – gli sconti più succulenti saranno resi disponibili nella giornata del 24. Tuttavia, una gran quantità di promozioni molto interessanti sarà accessibile durante gli altri giorni.

Diverse le tipologie di offerte, sicuramente: alcune probabilmente resteranno attive per più di un giorno – o fino a esaurimento anticipato delle scorte – mentre altre saranno delle vere e proprie promo lampo. Dunque, a partire dal 17 novembre, tieni d’occhio le offerte del giorno su Amazon e anche le pagine di telefonino.net per restare aggiornato sulla settimana del Black Friday 2023 e fare ottimi affari!