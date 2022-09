Amazon SENZA sensi di colpa: 10 cose tech da 1,99€ a meno di 15€

Su Amazon lo shopping puoi farlo a cuor leggero, spendendo poco e ottenendo tanto. Questi 10 prodotti tech li prendi a meno di 15€ e il bello è che si parte da 1,99€ appena. Pronto? Dai un’occhiata all’intero elenco: non sono in ordine di prezzo!

Salviette per pulire, in un attimo, lo schermo di PC, smartphone e non solo. L’ideale da usare in mobilità o se semplicemente non hai voglia di utilizzare spray, che spesso lasciano macchie. Lo prendi a 1,99€.

Uno speaker wireless di design, perfetto per ascoltare musica ovunque desideri o per parlare al telefono mantenendo le mani libere. Dotato di batteria integrata ricaricabile, lo porti a casa a 14,99€ appena.

Questo bel paio di auricolari TWS attualmente è in sconto del 50% su Amazon ed è molto particolare. Il motivo è semplice: il suo case di ricarica è anche un powerbank d’emergenza per il tuo smartphone. Un vero e proprio wearable 2 in 1, che puoi portare a casa a 12€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “VMMOLKBC”.

Il quarto gadget è pronto a tornare utile in una marea di contesti. Una pennetta USB con ben 128GB di spazio a disposizione, che puoi usare su smartphone, tablet e PC senza alcun problema. Infatti, è dorato di doppia uscita: USB A e USB C. Più comodo di così non potrebbe essere. Lo porti a casa a 11,98€.

Il quinto prodotto è uno smartband, certamente base di gamma, ma comunque dotato di diverse funzioni dedicate alla gestione delle notifiche, allo sport e alla salute. Puoi portarlo a casa a 14,99€ appena.

Per finire, un gadget troppo simpatico! Impossibile non amare subito questo speaker audio Bluetooth raffigurante un animaletto simpaticissimo (ci sono diversi soggetti a disposizione). Batteria e micfrono integrati: puoi usarlo ovunque, anche come sistema di vivavoce. Lo porti a casa a 11,99€.

A seguire, un prodotto utilissimo per chi ha problemi legati alla connessione WiFi, che magari è troppo lenta o instabile. Questo ottimo router wireless di Xiaomi lo colleghi al modem e ti permette di avere ottima copertura di segnale in casa o in ufficio. Perfetto anche per i dispositivi di smart home, lo prendi a 13,99€.

I tablet LCD da scrittura ormai spopolano, a giusta ragione. Puoi scrivere tutto quello che occorre, poi cancelli in un gesto e ricominci. Il modello che ho scovato a buon prezzo è da 8″ e lo porti a casa a 13,99€.

Ami le foto? Magari quelle di gruppo o i selfie panoramici? Si, ma: chi lo tiene lo smartphone in quei momenti? Con questo gadget simpaticissimo, basterà sistemare il device da qualche parte e – con un click sul telecomando – potrai scattare quando sei pronto. Compatibile praticamente con la totalità degli smartphone, funziona via Bluetooth. Puoi prenderlo a 4,39€ adesso.

Primi freddi, voglia di mantenere la testa al caldo. Questo cappello è quello che ti serve, soprattutto perché è tutto tech! Infatti, al suo interno è nascosto uno speaker audio Bluetooth, che ti permetterà di ascoltare musica, senza dover usare auricolari o altro. Bassa indossarlo e puoi controllare i brani direttamente dall’ “etichetta”. Te l’accaparri a 10€ circa appena, salvo esaurimento scorte.

Visto che gadget interessanti si possono prendere a mini prezzo su Amazon? Queste chicche costano tutte molto poco e, soprattutto, le spedizioni sono assolutamente gratuite (in molti casi garantite dai servizi Prime, se sei abbonato). Pronto a fare shopping? Senza sensi di colpa c’è più gusto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.