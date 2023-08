Amazon SCONVOLGE tutto: Motorola Moto Edge 30 Neo giù del 44% (241€)

Inutile girarci intorno: con uno sconto immediato del 44% lo smartphone Android di fascia media Motorola Moto Edge 30 Neo rappresenta la migliore offerta Amazon del giorno in ambito mobile. Stiamo parlando di un calo di prezzo complessivo di ben 188€, un drop che porta il prezzo finale di vendita ad appena 241€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: è bello, sottile, leggero, monta un hardware niente male e scatta foto di qualità.

Motorola Moto Edge 30 Neo è in super offerta su Amazon: risparmi 188€

Un validissimo pannello OLED da 6.2 pollici super fluido a 120 Hz ti lascia a bocca aperta sin dal primo utilizzo, mentre la fotocamera frontale scatta selfie di buona qualità da condividere al volo sui social. Potente e scattante grazie al processore octa core di Qualcomm, lo smartphone monta anche una mega batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Inoltre, come se non bastasse, il device impiega anche un modulo fotografico doppio con sensore principale da 64 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Con un prezzo di vendita così conveniente non hai altra scelta se non prendere al volo questa offerta di Amazon sul device a marchio Motorola; inoltre, se lo acquisti adesso, lo smartphone ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.