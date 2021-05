Ci sono alcune occasioni Amazon che è necessario prendere al volo, senza pensarci troppo. Esattamente come questa soundbar con caratteristiche super, ora in super sconto del 70%: lo porti a casa a 39,90€ invece di 133€. Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite.

Amazon: soundbar in sconto del 70%

Un prodotto esteticamente bellissimo grazie al suo design un po’ vintage, che però ben fa trasparire il carico di tecnologia a bordo di questo dispositivo. Infatti, non mancano diverse possibilità di connessione: dal Bluetooth 5.0, alla microSD, fino al classico jack audio da 3,5 millimetri.

Inoltre, c’è una batteria integrata e questo significa che – oltre a tenere il dispositivo sotto la TV oppure il PC – potrai portarlo in giro e usarlo ovunque senza il vincolo dei cavi. Ad esempio, potrai collegarla allo smartphone e usarla mentre ti godi un po’ di relax in giardino.

Per avere subito questa eccezionale soundbar in super sconto su Amazon a 39,90€ invece di 133€, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “5ASNRNFN”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Non perdere i migliori sconti e le migliori promozioni: iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e resta sempre aggiornato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home