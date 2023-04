Amazon Ring Intercom ti permette di rispondere al citofono ovunque ti trovi

Il corriere suona alla porta, ma in casa non c’è nessuno. Sembra proprio che quel pacco di Amazon lo riceverai un altro giorno… oppure no. Amazon Ring Intercom è un gadget interessante che si collega facilmente ai citofoni compatibili, consentendoti di rispondere da remoto usando l’apposita app per smartphone e tablet. Puoi anche aprire la porta, se lo desideri. Ed ecco che grazie a questo semplice accessorio di Amazon sarà come avere un portinaio 24/7.

La notizia bomba? L’Amazon Ring Intercom, che è disponibile solo di recente in Italia, è il protagonista di una clamorosa offerta di lancio: oggi può essere tuo ad appena 49,99€, con uno sconto del 62% sul suo normale prezzo di listino di 129€. Ti consigliamo di fare in fretta e di non farti assolutamente scappare questa offerta: il Ring Intercom è effettivamente una rivoluzione e a questo prezzo va preso di corsa.

Con il Ring Intercom puoi dare funzionalità smart a moltissimi citofoni compatibili. Potrai parlare ai visitatori e aprire la porta d’ingresso direttamente dall’applicazione. Ogni volta che qualcuno citofona, riceverai una notifica in tempo reale sul tuo telefono.

Grazie alla comunicazione bidirezionale, puoi parlare con chi ha suonato il citofono dallo smartphone o il tablet. Ciliegina sulla torta: puoi dare una chiave temporanea ai tuoi amici e parenti, che potranno entrare a casa tua ad un orario prestabilito, anche quando tu non ci sei.

Il Ring Intercom offre anche la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon: potrai consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon.

Installarlo è semplicissimo: questione di pochi minuti seguendo la guida passo per passo allegata da Amazon. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta di lancio e di acquistare l’Amazon Ring Intercom a soli 49,99€ con un risparmio di 80€ sul suo normale prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.