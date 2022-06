Amazon RIMBORSA l'abbonamento Prime: come fare entro l'11 luglio

In occasione dell’Amazon Prime Day, il colosso dell’e-commerce è pronto a fare un regalo ad alcuni utenti. Infatti, chi deciderà di stipulare l’abbonamento annuale ai servizi Prime entro l’11 luglio 2022, potrà ricevere un rimborso completo del costo sostenuto, ovvero 36€.

Dopo l’iscrizione, la piattaforma di invierà 6 buoni del valore di 6€ l’uno, che potrai utilizzare sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon. Non tutti i clienti avranno però diritto a partecipare a questa intrigante promozione. Infatti, è limitata ai primi 1500 clienti e durerà comunque non oltre l’11 luglio 2022. Controlla subito se è ancora possibile approfittarne e scopri tutti i dettagli.

NB: i dettagli della compagna promozionale sono arrivati per email a una manciata di utenti; questo implica che la promo potrebbe non essere disponibile per tutti.

Amazon rimborsa l’abbonamento ai servizi Prime

Un’attività decisamente interessante, che permetterà di approfittare di tutti i servizi Premium del colosso cinese, ottenendo anche un rimborso totale del costo dell’abbonamento annuale. Spedizioni super rapide e gratuite, Prime Video, Musica in streaming, cloud per conservare le tue foto, accesso alle foto in anteprima e non solo: le possibilità a tua disposizione sono tantissime.

Inoltre, l’iscrizione ai Servizi Prime rappresenta una condizione imprescindibile per poter participare ai Prime Day. Si tratta della due giorni di folle shopping con sconti spettacolari, che avrà luogo il 12 e 13 luglio 2022.

Insomma, il momento è perfetto per approfittare di questa promozione Amazon, ma – se desideri iscriverti per un anno e ricevere il rimborso totale – dovrai essere velocissimo. Scopri tutti i dettagli a iscriviti subito ai Servizi Prime per iniziare a ricevere i tuoi buoni settimanali (un totale di 6 da 6€ l’uno). Promo riservata a 1500 clienti in totale.

