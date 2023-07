Amazon REGALA un buono di 10€ se provi Prime GRATIS: scopri come fare

Il Prime Day è alle porte e questa è l’occasione perfetta per ottenere un sacco di vantaggi. Hai mai desiderato avere accesso a un catalogo infinito di film, serie TV e musica da goderti nel tuo tempo libero? O forse hai semplicemente bisogno di un servizio di consegna rapido e affidabile per i tuoi acquisti online? Se la risposta a una di queste domande è sì, allora Amazon Prime è la soluzione che fa per te. E adesso, grazie a una promozione speciale, diventare membro Prime è ancora più conveniente!

Infatti, se ti iscrivi al periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Prime tra le ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023, riceverai un buono sconto di 10€ da utilizzare per il tuo prossimo acquisto su Amazon.it. Il buono sconto sarà applicabile solo agli ordini idonei di importo totale o superiore a 30€.

Per approfittarne, segui questi step:

scopri le condizioni in dettaglio verifica se puoi accedere alla promozione , direttamente dalla pagina ufficiale dell’evento;

, direttamente dalla pagina ufficiale dell’evento; iscriviti alla prova gratuita di Amazon Prime, che durerà per 30 giorni (con rinnovo automatico, ma non vincolante, mensile o annuale): avrai tutto il tempo di approfittare del Prime Day (che si terrà l’11 e il 12 luglio).

Affrettati: l’offerta è disponibile solo per i primi 10.000 clienti che soddisfano i requisiti. Non perdere questa opportunità unica di risparmiare sui tuoi acquisti e di godere dei numerosi vantaggi offerti da questo incredibile pacchetto di servizi, tra cui la spedizione gratuita in un giorno su milioni di prodotti, l’accesso a Prime Video, Prime Music, Prime Reading e molto altro ancora.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmio e comodità. L’occasione è perfetta, considerando che gli Amazon Prime Day sono alle porte!

