Amazon REGALA un buono da 15€, ma non a tutti: verifica subito e ottienilo

Amazon, il gigante dell’e-commerce, ha lanciato una promozione imperdibile per i suoi clienti Prime. Se sei un utente Prime e non hai mai utilizzato il servizio Photos, questa è la tua occasione d’oro. Caricando per la prima volta almeno una foto tramite l’app, potrai ottenere un credito promozionale di 15€ da utilizzare su Amazon.it. Questa offerta è valida dalle ore 00:01 del 20 giugno 2023 alle ore 23:59 del 7 luglio 2023: leggi le condizioni complete e verifica subito se puoi accedere anche tu.

Per beneficiare di questa offerta, devi essere un cliente Amazon Prime e caricare per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale. Una volta caricata la foto, riceverai una mail di conferma da Amazon con l’accredito del credito promozionale sul tuo account e le istruzioni su come utilizzarlo. Il codice promozionale verrà automaticamente detratto dall’importo del tuo prossimo acquisto idoneo (minimo d’ordine complessivo di 30€).

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni. I prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon, i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it, i contenuti digitali, i libri, i Buoni Regalo, gli alcolici e gli articoli per bambini e neonati sono esclusi dall’offerta.

Non perdere questa fantastica opportunità. Non solo avrai la possibilità di salvare le tue foto in un luogo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo, ma otterrai anche un credito promozionale di 15€ da spendere su Amazon.it. Ricorda, l’offerta è valida solo fino al 7 luglio 2023: verifica subito se puoi accedere alla promozione, attivala e segui le istruzioni.

