Amazon Prime Video: tutte le Serie TV che verranno cancellate

Il nuovo anno si avvicina e cosa c'è di meglio se non passare del tempo insieme alla famiglia o semplicemente in relax guardando un bel film o una piacevole e accattivante serie TV? Purtroppo però, come ogni fine anno i diversi colossi di video streaming on demand fanno pulizia eliminando alcuni titoli dal loro catalogo. Infatti, anche Amazon Prime Video sta cancellando diverse serie TV che, entro la fine di dicembre 2021 ormai prossima, lasceranno la piattaforma. Scopriamo insieme la lista completa.

Amazon Prime Video: ecco la lista completa delle serie TV che saranno cancellate

Sono quasi 30 le serie TV che Amazon Prime Video cancellerà entro la fine di questo mese. Come ogni settimana, anche questa sarà caratterizzata da alcuni addii. Purtroppo per alcune non ci sarà modo di vederle perché già cancellate qualche giorno fa, mentre per altre avete tempo oggi e domani per vedere quegli episodi che vi mancano per completarne la visione.

Vediamo allora il calendario completo delle serie TV cancellate e in cancellazione su Amazon Prime Video. Alcune di queste verranno eliminate dal catalogo il primo gennaio 2022. Ecco la lista:

Defiance (29 dicembre 2021)

Dr. House (29 dicembre 2021)

Heroes (29 dicembre 2021)

Daltanious, il robot del futuro (31 dicembre 2021)

Drifters (31 dicembre 2021)

Goblin Slayer (31 dicembre 2021)

Haikyu! L’asso del volley (31 dicembre 2021)

Hellsing (31 dicembre 2021)

Hellsing Ultimate (31 dicembre 2021)

L’imbattibile Daitarn 3 (31 dicembre 2021)

Les Bleus 2018, l’épopée russe (31 dicembre 2021)

Nadia – Il mistero della pietra azzurra (31 dicembre 2021)

Rosemary’s Baby (31 dicembre 2021)

Superstore stagioni 1-4 (31 dicembre 2021)

Toradora! (31 dicembre 2021)

Vikings (31 dicembre 2021)

Berserk (1 gennaio 2022)

Gigi La Trottola (1 gennaio 2022)

Highschool of the dead (1 gennaio 2022)

Judo Boy (1 gennaio 2022)

Ken Il Guerriero – La trilogia (1 gennaio 2022)

Ken Il Guerriero: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo (1 gennaio 2022)

Lamù. la ragazza dello spazio (1 gennaio 2022)

McMafia (1 gennaio 2022)

My Santa (1 gennaio 2022)

Occhi di Gatto (1 gennaio 2022)

Paranoia Agent (1 gennaio 2022)

Sengoku Basara – Samurai Kings (1 gennaio 2022)

Yattaman (1 gennaio 2022)

Vi ricordiamo comunque che su Amazon Prime Video sono in arrivo a gennaio 2022 tantissime altre serie TV. Quindi non disperate, gli addii sono sempre difficili, ma il futuro è altrettanto radioso.