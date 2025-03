Amazon Prime Video: questi titoli non potrai più vederli tra qualche giorno

Diversi titoli ora disponibili su Amazon Prime Video tra qualche giorno non saranno più disponibili alla visione. Questo perché è già stata segnata la loro fine. Verranno cancellati per sempre dalla piattaforma di streaming live e on demand del colosso dello shopping online. Quindi, se non vuoi perderteli, dovrai fare una scorpacciata in questi giorni.

Una notizia che sicuramente lascerà l’amaro in bocca ad alcuni dopo aver visto quali contenuti saranno eliminati definitivamente. Purtroppo però si tratta di scelte interne per le quali nessuno può farci nulla. L’unica cosa possibile è guardare quei titoli per l’ultima volta, prima che arrivi il giorno della loro cancellazione definitiva.

Amazon Prime Video: tutti i titoli che saranno cancellati

Può esserti utile questo calendario per organizzarti su quali film e serie TV vedere prima. La data indicata corrisponde all’ultimo giorno che il contenuto è disponibile su Amazon Prime Video.

21 marzo 2025 American Gods | Serie TV Fine della linea (End of the Line) | Film

23 marzo 2025 Nevermind | Film

24 marzo 2025 The Mermaid – Il lago del terrore | Film

25 marzo 2025 È tornata | Film

26 marzo 2025 Overlord | Serie Anime Una moglie ideale | Film Wonderland (Italian Dubbed) | Film

27 marzo 2025 Una notte a Bangkok (One Night in Bangkok) (IT-Subbed) | Film

28 marzo 2025 Erano ragazzi in barca | Film

30 marzo 2025 Hot Summer Nights | Film I Am Soldier – Prova di Forza | Film Il Fornaio | Film

1 aprile 2025 RIDE ON TIME | Docuserie Caccia al 12° uomo | Film Vento di primavera | Film



Insomma, si tratta di un nutrito elenco, tra film, serie TV e docuserie, a cui dovremo dire addio. Se vuoi vedere o rivedere alcuni di questi titoli ti consigliamo di essere veloce perché mancano davvero pochi giorni prima che vengano cancellati definitivamente da Amazon Prime Video. Guardali in ordine cronologico, partendo da quelli che verranno eliminati prima.

Comunque non disperare. Infatti, per il mese di aprile 2025 sono in arrivo diverse novità che arricchiranno ancora di più il già ricco catalogo di Amazon Prime Video.