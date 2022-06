Amazon Prime Video: film e serie TV in arrivo a luglio 2022

Ci siamo inoltrati nell’estate e ormai luglio è alle porte. In questo mese caldo dovremo trovare un modo per rinfrescarci. Cosa c’è di meglio di una serata al fresco dentro casa davanti allo schermo guardando tutte le novità in arrivo su Amazon Prime Video? Sicuramente una buona idea per chi è abbonato, ma se ancora non sei iscritto al servizio c’è una cosa che devi sapere.

Infatti, puoi ottenere 30 giorni di Amazon Prime Video gratis! Come? Sottoscrivi l’abbonamento registrando un nuovo account e accedi a tutti i contenuti disponibili per quasi un mese. Non ci sono limitazioni di sorta. Inoltre, potrai anche beneficiare di tutti i privilegi del servizio Prime.

Potrai acquistare milioni di articoli su Amazon con consegna gratuita e veloce oltre a prezzi speciali e promozioni sorprendenti. Inoltre, potrai ascoltare tantissimi brani musicali in streaming on demand con Amazon Music. Insomma, 30 giorni fantastici che ti permettono di provare funzionalità davvero all’avanguardia.

Ma ora torniamo a noi e ai contenuti che presto saranno disponibili a catalogo Amazon Prime Video. Il mese di luglio non farà eccezione perché sarà ricco di film, serie TV, docuserie e show esilaranti e attesissimi. Tutti avranno di che guardare soddisfando i propri gusti in materia.

Amazon Prime Video: tutte le novità in arrivo a luglio 2022

Anche se andrete in vacanza Amazon Prime Video vi accompagnerà. Potrete guardare tutti i titoli che vorrete mentre sarete in viaggio, sulla spiaggia al mare o davanti a un panorama mozzafiato in montagna. In una giornata di pioggia o semplicemente la sera per rilassarvi da una giornata di lavoro impegnativa.

Su Amazon Prime Video troverai sempre il contenuto più adatto a te con tantissimi film, serie TV, docuserie e show esclusivi e avvincenti. Luglio sarà un mese davvero scoppiettante. Ecco alcune novità in anteprima che arriveranno sul catalogo di questa piattaforma che ormai è diventata un colosso dello streaming on demand.

1 luglio 2022

The Terminal List

The Terminal List 15 luglio 2022

Don’t Make Me Go

Don’t Make Me Go 22 luglio 2022

Tutto è possibile

Tutto è possibile 29 luglio 2022

Paper Girls

Attualmente questi sono i contenuti che ad oggi sappiamo arriveranno su Amazon Prime Video a luglio 2022. Ovviamente si tratta di un’anteprima. Siamo sicuri che entro il prossimo mese ci saranno ancora diverse novità da annunciare e su cui scrivere. Quindi non perdetevi nessun appuntamento.

