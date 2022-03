Amazon Prime Video: come contattare l'assistenza clienti

Amazon Prime Video è il servizio di streaming on demand offerto da Amazon, il colosso dello shopping online, a tutti gli iscritti al servizio Amazon Prime. In pratica, sottoscrivendo questo abbonamento in formula annuale o mensile si ha diritto a una serie di vantaggi interessanti. Tra questi abbiamo: consegna veloce entro 1/2 giorni dall'ordine, sconti riservati, film e serie TV esclusivi oltre la UEFA Champions League, tanta musica in streaming e molto altro.

Come in ogni servizio, nonostante tutto sia fatto al meglio per soddisfare il cliente, a volte possono nascere problemi o necessità più disparati. Modalità di pagamento, contenuti non disponibili, mancato accesso alla piattaforma di streaming on demand sono solo alcuni tra i probabili motivi che potrebbero far nascere l'esigenza di contattare il centro assistenza di Amazon Prime Video.

In questo articolo vi forniremo tutte le istruzioni necessarie per farlo così da ottenere la migliore soluzione al vostro problema.

Come contattare il servizio clienti di Amazon Prime Video

In caso tu abbia necessità di contattare il servizio clienti Amazon Prime Video, devi sapere che esistono fino a quattro modalità messe a disposizione per trovare una soluzione al tuo problema. La prima è la sezione FAQ dedicata alle domande più frequenti. Solitamente, se si tratta di un problema tecnico dovuto a un mancato caricamento del contenuto, problemi con l'accesso e simili questa pagina è davvero utile e può fare la differenza.

Ma se il problema è un altro o non trovi la risposta alle tue domande, possono esserti utili le altre tre modalità di contatto: telefono, chat ed email. Le puoi trovare alla pagina Prime Video Contattaci. Qui dovrai accedere inserendo il tuo indirizzo email, o il tuo numero di cellulare, e la password dell'account dal quale vuoi richiedere assistenza. Una volta effettuato l'accesso potrai scegliere la modalità da te preferita: