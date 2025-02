Amazon Prime Video cancellerà tanti contenuti a febbraio 2025

Amazon Prime Video, l’imporporante piattaforma di streaming live gestita dall’omonimo brand e colosso dello shopping online, ha in programma di scremare il suo ricco catalogo. Infatti, durante tutto il mese di febbraio 2025 diversi contenuti verranno cancellati e non saranno più disponibili alla visione degli abbonati.

Comunque non tutti i titoli verranno eliminati a breve. Questo vuol dire che per alcuni avrai ancora un po’ di tempo per guardarli prima della loro “scomparsa” inesorabile dalla piattaforma.

Amazon Prime Video: tutti i titoli che saranno cancellati entro febbraio

Ecco la lista completa di tutti i titoli che verranno cancellati entro febbraio 2025 su Amazon Prime Video. La data indicata rappresenta l’ultimo giorno utile per vedere quel contenuto prima della cancellazione definitiva dalla piattaforma.

4 febbraio Beetlejuice: Spiritello Porcello | Film Dune | Film

5 febbraio Anatomy Of A Murder | Film Che Fine Hanno Fatto I Morgan? | Film Rollerball | Film Una gran voglia di vivere | Film

6 febbraio The Expanse | Serie TV I Mercenari 4 – Expendables | Film

7 febbraio The Good Doctor | Serie TV Casual (Italian Subbed) | Serie TV Vite pericolose di bravi ragazzi (The Dangerous Lives of Altar Boys) | Film Scelta disperata (Her Desperate Choice) (IT-Dubbed) | Film Blood Brother (Italian Dub) | Film Blood Brother (Italian Sub) | Film Tyler Perry’s Peeples | Film Quindici anni e incinta (Fifteen and Pregnant) (IT-Dubbed) | Film Hamburger Hill: Collina 937 Film Ben Collins – Stunt Driver | Documentario Grizzly Man | Documentario

8 febbraio I giorni senza cielo (Italian Subbed) | Film Santi del deserto (Desert Saints) | Film

9 febbraio Contro l’ordine divino | Film

12 febbraio Conta fino a 3 e prega! | Film La fine dell’avventura | Film Paratrooper | Film Pioggia | Film

14 febbraio Piccole Coincidenze 2 | Serie TV Kevin Hart: Let Me Explain | Show Il dottor T e le donne (Dr. T & The Women) | Film

25 febbraio Tutta colpa di Freud – La serie | Serie TV

27 febbraio The Equalizer 3 – Senza tregua | Film

28 febbraio I Cesaroni | Serie TV Lady Oscar | Serie Anime Marrowbone | Film Resta con me | Film



Nel frattempo, se tanti titoli stanno lasciando la piattaforma, a febbraio 2025 arrivano tantissime novità su Amazon Prime Video per rimpiazzarli.