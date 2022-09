Amazon Prime: i giochi gratis di settembre 2022 sono INCREDIBILI

Per gli abbonati Amazon Prime e appassionati di videogiochi il ritorno dalle ferie non è mai stato così conveniente. I giochi gratis per PC per il mese di settembre 2022 sono infatti davvero incredibili e includono saghe storiche come Football Manager e Assassin’s Creed, ma anche altre titoli molto interessanti.

Prima di proseguire ti ricordiamo che l’iniziativa è riservata in esclusiva ai membri di Amazon Prime. Se non sei abbonato, puoi usufruire dei 30 giorni di prova gratuita quando vuoi.

Amazon Prime Gaming: scopriamo i giochi gratis di settembre 2022

I giochi gratis per PC riservati agli abbonati Amazon Prime per il mese di settembre 2022 sono i seguenti:

Per riscattare i giochi che preferisci non devi far altro che collegarti alla pagina ufficiale e cliccare sul pulsante “Riscatta” che trovi sotto ogni titolo che ti interessa. Successivamente, segui le indicazioni a schermo per capire come giocare il titolo che resterà per sempre legato alla tua libreria.

Come puoi vedere ci sono prodotti importanti del calibro di Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022 e La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor, che forse arriva non a caso vista l’uscita della serie TV de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in esclusiva proprio su Prime Video.

I giochi qui indicati potranno essere riscattati fino al 6 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.