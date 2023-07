Amazon Prime Day, il podio tech: i 3 MIGLIORI fino a 35€ (fino a -67%)

Abbiamo adocchiato le migliori occasioni dell’Amazon Prime Day 2023, le abbiamo esaminate e ti abbiamo segnalato le più interessanti. Il nostro podio delle migliori occasioni tech economiche però lo avevamo già immaginato come sarebbe stato e ora ne abbiamo la conferma. A poche ore dalla fine del mega evento di shopping ecco, in ordine di importanza, le 3 migliori offerte di tecnologia dell’edizione di quest’anno.

Sei ancora in tempo, e lo sarai fino alle 23.59 del 12 luglio, per portarli a casa con spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime.

Amazon Prime Day: il nostro podio della tecnologia economica

Quest’anno più che mai, il colosso dell’e-commerce si è superato nel proporre offerte sui suoi stessi dispositivi. Di conseguenza, il miglior rapporto fra sconto, prezzo finale e qualità del dispositivo se lo sono aggiudicato proprio 3 prodotti Amazon.

Al primo posto in assoluto, per quantità di “sostanza” nella scheda tecnica e prezzo, c’è l’ambito Fire TV Stick 4K Max. La più potente delle chiavette per smart TV dell’intera gamma, l’unica con il doppio della memoria RAM e dello storage, con processore octa core e anche con supporto al WiFi 6. Un concentrato di tecnologia che, per la prima volta, scende a un prezzo così basso. Adesso, puoi prenderla a 35,99€ invece di 74,99€ risparmiando così il 52%.

Al secondo posto del nostro podio, ma solo perché al primo era d’obbligo inserire la potentissima chiavetta per smart TV, c’è Echo Pop. Il nuovissimo smart speaker compatto – con pieno supporto all’assistente vocale Alexa – è bellissimo nel design, colorato e in grado di offrire un suono molto potente. Nonostante si tratti di una novità, adesso puoi risparmiare il 67% e prenderlo a 17,99€ invece di 54,99€.

Per finire, al terzo posto c’è un’altra novità assoluta: la seconda edizione dell’amatissimo Echo Auto. Va in sconto per la prima volta (e che sconto!) il nuovo sistema per rendere smart qualsiasi auto: dalla più nuova alla più vecchia. Merito del collegamento tramite cavo AUX oppure tramite Bluetooth, in base alle esigenze. Ho amato questo tipo di prodotto dall’inizio, installandolo sulla mia macchina dei primi anni 2000: il suo sistema smart è più moderno di quello di modelli più recenti, adesso! Grazie all’interazione con Alexa, ma anche ai microfoni integrati, puoi interagire con la voce per chiedere informazioni, gestire la casa intelligente, risponde ed effettuare telefonate in vivavoce, ma anche ascoltare la musica e i podcast che ami di più! Adesso, puoi prendere il nuovo modello a 34,99€ invece di 69,99€, risparmiando il 50%.





Ricapitolando, è proprio questo il nostro podio dei migliori prodotti tech economici, in sconto per l’Amazon Prime Day:

Tutti questi prodotti, con sconti fino al 67%, costano così poco solo in occasione dell’Amazon Prime Day 2023. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Solo poche ore: le promo terminano il 12 luglio alle 23.59.

