Amazon Prime Day 2024: ecco come trovare le offerte migliori

L’Amazon Prime Day 2024 è alle porte: i prossimi 16 e 17 luglio i membri Prime avranno l’opportunità di accedere a migliaia offerte e promozioni, con prezzi davvero scontati su un’ampia selezione di prodotti – dai TV agli smartphone, passando per notebook, smartwatch, tablet e accessori.

Prime Day: come trovare le migliori offerte?

Le offerte sono tante, ma come riconoscere le migliori o capire se un prodotto che osserviamo subirà cali di prezzo in occasione della due-giorni di promozioni? Esistono diversi strumenti, per la maggior parte gratuiti, in grado di aiutarci in tal senso, permettendoci ad esempio di impostare avvisi personalizzati, di seguire l’andamento dei prezzi di un determinato articolo oppure di scovare dei codici sconto. Ecco i tre migliori strumenti per trovare offerte durante il Prime Day 2024 di Amazon.

CamelCamelCamel: traccia i prezzi con il browser

Il primo strumento è CamelCamelCamel: è gratuito e il suo funzionamento è molto semplice. Basta cercare il prodotto desiderato per tenere traccia dell’andamento del prezzo nel tempo. Registrando un account gratuito e installando l’estensione browser Camelizer, l’utente può visualizzare lo storico prezzi di un determinato articolo, ma anche impostare una notifica via e-mail quando raggiunge il prezzo desiderato.

Una piccola chicca è la possibilità di importare direttamente dal proprio account intere liste desideri: utile per monitorare più prodotti contemporaneamente.

Keepa ti avvisa anche su Telegram

Keepa è uno strumento gratuito molto simile a CamelCamelCamel. Keepa ti permette di tenere traccia di uno o più prodotti, ma anche di confrontare i prezzi con i diversi store Amazon (ad esempio quello francese o spagnolo) e visualizzare grafici di andamento dei prezzi. È possibile utilizzare Keepa anche senza registrare un account.

Inoltre, offre molte più opzioni di notifica del prezzo desiderato: non solo via e-mail, ma anche tramite Telegram, notifiche Web Push, app (disponibile su Google Play e App Store) e Feed RSS. È possibile anche gestire la propria panoramica di tracciamento, ma per farlo è necessario creare un account.

Honey, l’estensione per scovare i codici sconto

Infine c’è Honey, un altro interessante strumento che tuttavia si discosta leggermente dai due precedenti. Si tratta di un’estensione per browser realizzata da PayPal che non solo permette di tracciare e monitorare i prezzi e inviare notifiche su eventuali cambiamenti, ma permette anche di trovare codici sconto promozionali da applicare per risparmiare sul prezzo totale complessivo.

Per utilizzare Honey è necessario creare un account e aggiungere l’estensione al proprio browser. Esiste anche una “Droplist”, una sorta di lista dei desideri in cui l’utente può aggiungere gli articoli a cui può interessato e monitorarne ribassi e sconti.