Amazon Prime Day 2023 in arrivo: i 5 TRUCCHI super per fare ottimi affari

L’Amazon Prime Day è uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno. Durante questo evento, che quest’anno è previsto per l’11 e il 12 luglio, il colosso dell’e-commerce offre sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti, dalle ultime tecnologie ai prodotti per la casa, dai libri alla moda. Ma come fare per approfittare al massimo di queste offerte? Ecco 5 trucchi infallibili per sfruttare al meglio il momento.

Amazon Prime Day: ecco come approfittare al meglio delle offerte

Di seguito, scoprirai alcuni strumenti che ti permetteranno di ottenere il massimo del folle evento di shopping in arrivo.

Iscriviti ad Amazon Prime

Il primo passo per approfittare dell’Amazon Prime Day è iscriversi ad Amazon Prime. Solo i membri Prime possono accedere alle offerte del Prime Day. Se non sei ancora un membro, puoi iscriverti per un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Ricorda solo di annullare l’iscrizione se non desideri continuare dopo il periodo di prova oppure il rinnovo, non vincolante, sarà mensile o annuale.

Scarica l’app di Amazon

L’app di Amazon è uno strumento indispensabile per lo shopping durante il Prime Day. Non solo ti permette di fare acquisti ovunque tu sia, ma ti invia anche notifiche sulle offerte in tempo reale. Puoi anche impostare avvisi per le offerte sui prodotti che ti interessano.

Crea una lista dei desideri

Prima dell’inizio del Prime Day, fai un elenco dei prodotti che desideri acquistare. Aggiungili alla tua “Lista dei desideri” su Amazon. In questo modo, potrai controllare rapidamente se questi articoli sono in offerta durante l’evento.

Controlla le offerte lampo

Durante il Prime Day, Amazon offre le cosiddette “offerte lampo”, che durano solo poche ore o fino a esaurimento scorte. Queste offerte offrono sconti profondi, ma devi agire velocemente per approfittarne. Controlla regolarmente il sito o l’app di Amazon – nell’apposita sezione dedicata alle offerte – per non perdere queste offerte.

Usa i coupon

Sai che c’è una sezione che raccoglie tutti i coupon Amazon disponibili sulla piattaforma? Sfruttandoli potrai risparmiare ancora di più su prodotti già scontati: scoprili tutti.

Seguendo questi 5 trucchi, sarai pronto a sfruttare al massimo l’Amazon Prime Day 2023. Buono shopping!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.