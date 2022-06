Amazon Prime Day 2022 FURBO: 5 prodotti da mettere (ora) nel carrello

Solo una manciata di ore fa, Amazon ha confermato ufficialmente le date del Prime Day 2022. Si tratta delle due giornate di folli sconti su prodotti di qualsiasi tipologia e categoria.

Il periodo sarà quello del 12 e 13 luglio 2022, ma le promozioni partiranno già dal prossimo 21 giugno. Stando alle poche informazioni relative a quali saranno i dispositivi tech in promozione, è possibile fare una piccola selezione di 5 prodotti da mettere già nel carrello. Con mia sorpresa, alcuni di loro sono già in forte sconto ed è possibile accaparrarseli in anticipo.

Dai un’occhiata e sceglili adesso: le offerte solitamente vanno in rapido sold out ed è bene farsi trovare preparati.

Amazon Prime Day 2022: 5 prodotti da tenere sotto controllo

La mia selezione è basata interamente su prodotti intelligenti a marchio Amazon. Li ho sistemati dando precedenza a quelli che, contro ogni previsione, sono già in promozione.

Il primo è l’eccellente smart display di nuova generazione, Echo Show 5. Bellissimo e completo, ti permette anche di vedere quello che Alexa ha in serbo per te, non solo di ascoltarlo. Con lo sconto del 47% lo prendi a 44,99€ invece di 84,99€.

Il secondo è il celeberrimo smart speaker di design, Echo Dot di quarta generazione. Una meravigliosa sfera, che è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Anche lui in sconto, risparmi il 50% e lo porti a casa a 29,99€ invece di 59,99€.

Il terzo prodotto, attualmente non in promozione, è l’ottima videocamera di sicurezza Blink Mini. Compatta, ma allo stesso tempo super prestante e dotata di funzionalità avanzate. Attualmente costa 34,99€, ma è probabile che – a partire dall’8 luglio – sarà in promozione a un prezzo che non arriva ai 25€.

Il quarto prodotto è il nuovissimo monitor della qualità dell’aria smart, del quale ti abbiamo raccontato in modo approfondito di recente. Attualmente non in sconto, è possibile che anche lui torni in promozione, diventando un’ottimo gadget per la casa intelligente. Il prezzo pieno attuale è di 79,99€.

Per finire, una gradita novità, che sicuramente subirà una riduzione di prezzo con l’anticipo del Prime Day 2022, a partire dall’8 luglio. Si tratta del rinnovato Fire TV Stick Lite, adesso corredato da telecomando avanzato. Il prezzo pieno è di 29,99€, ma potrebbe essere possibile portarlo a casa a meno di 20€.

Insomma, 5 gadget tech di altissima qualità, che – in occasione della due giorni di folle shopping – potresti accaparrarti a prezzo bassissimo da Amazon. Si tratta di mere previsioni, ma è molto probabile che siano altamente aderenti alla realtà. Intanto, tieni d’occhio la pagina ufficiale dell’evento, così da non perdere alcuna anticipazione.

Volendo, puoi già approfittare degli sconti attuali, ma ricorda: sia questi, che quelli futuri, sono disponibili solo per gli abbonati ai servizi Prime, che puoi provare in forma completamente gratuita per 30 giorni, se non l’hai già fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.