Alexa, quando inizia la primavera? “In Italia inizia sabato 20 marzo e finisce domenica 20 giugno“. Che la bella stagione fosse iniziata lo si notava proprio grazie ad Alexa, poiché gli sconti sulla gamma Amazon Echo sono arrivati sotto forma di “Offerte di primavera” con sconti su pressoché tutta la gamma degli speaker intelligenti del gruppo.

Amazon Echo, offerte di primavera

Solo un prodotto è fuori dagli sconti di primavera: si tratta del nuovissimo Echo Show 10 con corpo rotante, 249 euro con consegna a partire dal 14 aprile. Per tutti gli altri Echo, invece, lo sconto è sostanziale rispetto alle settimane scorse:

Amazon Echo Dot (4a gen) , da 59,99 euro a 29,99 euro

, da 59,99 euro a 29,99 euro Amazon Echo Show 5 , da 89,99 euro a 49,99 euro

, da 89,99 euro a 49,99 euro Amazon Echo Show 8 , da 129,99 euro a 74,99 euro

, da 129,99 euro a 74,99 euro Amazon Echo Studio , da 199,99 euro a 169,99 euro

, da 199,99 euro a 169,99 euro Amazon Echo Flex , da 29,99 euro a 19,99 euro

, da 29,99 euro a 19,99 euro Amazon Echo Auto, da 59,99 euro a 39,99 euro

Amazon ricorda inoltre come sia possibile provare il proprio Echo e restituirlo senza costi aggiuntivi entro 30 giorni: il miglior modo per “assaggiare” la gamma Echo ed iniziare a familiarizzare con Alexa per quanti ancora non hanno vissuto questa esperienza.

Puoi effettuare il reso di un dispositivo E-reader Kindle, tablet Fire, Amazon Fire TV o di un dispositivo della famiglia Amazon Echo o dei relativi accessori a marchio Amazon acquistati su Amazon.it e ottenere un rimborso integrale entro 30 giorni dalla data in cui hai ricevuto gli articoli, a patto che siano in condizioni di sostanziale integrità e la restituzione avvenga conformemente alle nostre Politiche di reso.

A tutto ciò si aggiungono inoltre gli sconti per la gamma Fire TV:

Fire TV Stick 4K , da 59,99 euro a 44,99 euro

, da 59,99 euro a 44,99 euro Fire TV Cube, da 119,99 euro a 69,99 euro

Si chiude infine con i Kindle, la cui sforbiciata sul prezzo è il miglior modo per pensare al tempo libero dell’estate che verrà:

Amazon Kindle , da 79,99 euro a 64,99 euro

, da 79,99 euro a 64,99 euro Amazon Kindle Paperwhite , da 129,99 euro a 99,99 euro

, da 129,99 euro a 99,99 euro Amazon Kindle Oasis, da 249,99 euro a 189,99 euro

L’intera famiglia Amazon va dunque in sconto, a partire da oggi, per una primavera che vuol essere musica, lettura, leggerezza. Nulla di più semplice: basta chiederlo ad Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

