Amazon sta preparando un secondo evento shopping Prime esclusivo

Per gli abbonati Amazon Prime quest’anno sarà davvero ricco di sorprese e carico di risparmio. Infatti, secondo alcune notizie trapelate dall’interno, non solo sembra essere stata già rivelata la data di luglio per il primo Prime Day, ma pare proprio esserci un’altra novità in canna.

Infatti, stando alcuni rumors, Amazon sarebbe al lavoro per un secondo evento di shopping online esclusivo dedicato a Prime. La cosa interessante è che dovrebbe essere in programma, come per lo scorso anno, quando il tema era dedicato ai prodotti di bellezza, per il mese di ottobre 2022.

Invece, per quanto riguarda il primo evento, sembra che Amazon Prime Day 2022 si svolgerà il 12 e il 13 luglio. Tra l’altro, con molta probabilità, quest’anno il tema delle vendite sarà simile al Prime Day 2.0 in quanto si prevede un sold out di tutti i prodotti che riguardano TV, scarpe da ginnastica e altri articoli.

Ad aver rivelato tutti questi dettagli è stato Business Insider in un suo recente articolo. È stata questa famosa testata giornalistica ad aver fatto alcune previsioni in merito al prossimo evento esclusivo datandolo per ottobre 2022.

La CNBC, secondo le informazioni da lei ricevute, invece, prevede che il secondo Prime Day sarà nel quarto trimestre del 2022. Perciò non ci resta che attendere l’ufficializzazione di queste notizie e scoprire così chi delle due testate giornalistiche aveva ragione.

Amazon Prime Day 2.0: una seconda possibilità in autunno

In autunno perciò potremmo poter beneficiare di una seconda possibilità esclusiva legata al Prime Day di Amazon. Le conferme sarebbero arrivate da una notifica che la società avrebbe inviato tramite il suo portale interno a commercianti di terze parte selezionati per l’evento “Prime Fall”. Ecco come CNBC ha riportato la notizia:

La società ha recentemente iniziato a notificare a commercianti di terze parti selezionati un evento di affare “Prime Fall” tramite il suo portale interno per i venditori, chiamato Seller Central. L’avviso non annuncia alcuna data, ma istruisce i venditori a presentare “offerte lampo” a tempo limitato entro il 22 luglio, con largo anticipo rispetto all’evento del quarto trimestre.

L’evento autunnale potrebbe aiutare a incrementare le vendite per Amazon, che ha annunciato ad aprile di aver registrato la crescita dei ricavi trimestrale più lenta dal crollo delle dot-com nel 2001. Potrebbe anche aiutare i rivenditori a ripulire parte dell’inventario extra che hanno accumulato poiché l’inflazione stringe gli acquirenti e spostano le loro spese in aree come i viaggi e l’intrattenimento.

Nell’annuncio in oggetto, pubblicato da Amazon sul portale accessibile solo dai venditori di terze parti selezionati, sembra sia stato rivelato anche il periodo indicativo del secondo evento dedicato al Prime Day:

L’evento Prime Fall è un evento di shopping esclusivo Prime in arrivo nel quarto trimestre. Invia offerte lampo consigliate per questo evento per avere la possibilità di selezionare la tua offerta!

