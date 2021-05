Voglia di bici elettrica per divertirti durante la bella stagione? Approfitta dei super sconti Amazon del momento e porta a casa questo gioiellino a 539€. Si tratta della bike elettrica The One e arriva a casa con spedizioni rapide e gratis.

Bici elettrica in super offerta su Amazon

Un prodotto molto interessante sotto il profilo estetico, curato nei mini dettagli e disponibile (per ora) in nero e rosso oppure in verde e nero. Inoltre, è pieghevole e questo la rende super compatta quando non la usi.

Il suo motore è perfettamente rientrante nei limiti di legge, arrivando infatti a 250W e raggiungendo una velocità massima di 25KM/h. Divertiti in pianura, ma anche con le salite, ci pensa la pedalata assistita a rendere tutto più semplice grazie anche al cambio Shimano a 6 rapporti.

Grazie alla super batteria da 288Wh, puoi arrivare a fare fino a 35KM prima di dover effettuare una ricarica. Ovviamente, ogni dato e parametro puoi tenerlo sotto controllo sull'ampio display alloggiato sul manubrio, che integra anche i pulsanti che servono per la gestione del tuo veicolo green!

Per accaparrarti subito in offerta shock questa bici elettrica di The One da Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti all'inserzione ufficiale e completare l'acquisto prima che le scorte – o l'offerta super lampo – finisca.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super offerte, il meglio lo trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

