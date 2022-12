Amazon, partite le offerte di fine anno: ESPLOSIVE (top 5 a meno di 30€)

Su Amazon sono iniziate le offerte di fine anno e sono pazzesche. Sconti esplosivi su una marea di prodotti, c’è tutto quello che può interessarti. Dalla tecnologia agli elettrodomestici, passando per l’arredamento, gli articoli per l’auto e per il tempo libero. Una vetrina enorme da visitare costantemente per non perdere nemmeno una delle tantissime occasioni a tempo limitato.

Guarda tutte le migliori occasioni del momento, ma dai anche un’occhiata alla nostra selezione di 5 impressionanti occasioni a meno di 30€. Sono tutte a tema tecnologia e godono tutte di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 occasioni top alle offerte di fine anno

Queste quattro lampadine smart multicolore sono perfette per ottenere subito una casa più intelligente. Scegli la colorazione, la temperatura colore e anche l’intensità luminosa. Puoi fare tutto direttamente usando l’applicazione per smartphone, ovunque tu sia. Infatti, si collegano facilmente a Internet utilizzando il WiFi ed hai la possibilità di gestirle anche con la voce, sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google. Il pacco da 4 lo puoi portare a casa a 25€ circa appena (sconto 46%).

Un termometro igrometro con display ad alta visibilità, perfetto per monitorare in tempo reale la temperatura e l’umidità ambientali interni, ma non solo. La particolarità di questo specifico prodotto è la presenza di un sensore da esterni: puoi controllare la temperatura e l’umidità effettivi che ci sono fuori di casa. Nessuna stima, ma valori precisi, misurati dall’unità esterna e comunicati via radio direttamente all’unico da interno. Super preciso, il kit completo lo porti a casa a 19€ circa appena.

Questa lampada da atmosfera non è come le altre. Infatti, è dotata di una moltitudine di colori fra i quali scegliere quello che preferisci, può essere regolata in base all’intensità luminosa desiderata, ma non solo. A renderla unica è il funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile: nessun vincolo dei cavi e libertà assoluta di portarlo dove preferisci. Bella ed elegante, in promozione la prendi a 19€ circa.

Al quarto posto c’è questo spettacolare speaker wireless di alta qualità, adesso in sconto di quasi il 60%. Un prodotto bellissimo da vedere e super potente. Restituisce un suono limpido e chiaro, con un volume alto e bassi ben definiti. Resistente al contatto accidentale con l’acqua, basta collegarlo in Bluetooth al tuo smartphone puoi portarlo in giro ovunque desideri. Infatti funziona attraverso batteria integrata ricaricabile ad alta durata. Prendilo adesso in promozione a 28€ circa appena.

Per finire, questa eccellente videocamera di sicurezza di qualità. Firmata Tapo by TP Link, è l’ideale per monitorare l’intera stanza. Infatti, il sensore FHD può fare affidamento su una testina motorizzata, che è in grado di ruotare su se stessa, ma anche di andare verso l’altro e verso il basso. In questo modo, direttamente tramite l’applicazione per smartphone, puoi gestirne l’inquadratura al meglio. Non manca la visione notturna, ma anche l’audio bidirezionale: ascolta quello che succede e interagisci inviando messaggi vocali direttamente dal tuo device. Completa una scheda tecnica eccezionale il rilevamento dei movimenti (con invio di notifica sull’app per smartphone) e la funzione allarme: se attiva, il dispositivo emette un suono e della luce, l’ideale per scoraggiare i malintenzionati. Insomma, un prodotto di altissima qualità, che puoi accaparrarti a 29,99€ appena.

Come vedi, le offerte Amazon di fine anno non porrebbero essere più interessanti. Non perdere le ghiotte occasioni del momento, ce ne sono tantissime lampo, che iniziano e finiscono rapidamente. Come fare per non perderne nemmeno una? Semplice: controlla spesso la vetrina principale delle promozioni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.