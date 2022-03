Amazon: offerte di primavera 2022 CONFERMATE, ecco le date ufficiali

Sono state confermate le offerte di primavera di Amazon. Per un periodo limitato di giorni, potrai risparmiare un sacco sui prodotti che ti piacciono di più appartenenti a tantissime categorie. Il risparmio può arrivare fino al 40%.

Per avere accesso ai migliori sconti, dovrai essere veloce però e conoscere in tempo quando le offerte saranno attive. In questo momento siamo in grado di confermarti le date ufficiali durante le quali ci saranno le promozioni, ma questo non basta: dovrai controllare costantemente la pagina dedicata alle occasioni lampo ed essere il più veloce ad approfittarne.

Amazon: ecco quando si terranno le offerte di primavera

Il periodo della promozione partirà alle 00.01 del 1 aprile 2022 e durerà fino a alle 23.59 del 13 dello stesso mese.

Un bel po' di giorni a disposizione, quindi, ma attenzione: molte offerte saranno limitate a pochissime ore, partiranno in periodi diversi e – soprattutto – le scorte saranno particolarmente limitate.

Il nostro consiglio, per non perdere alcuna delle migliori occasioni, è quella di controllare spesso la pagina delle occasioni, ma anche la sezione offerte di Telefonino.net, aggiornata tempo reale con tutti i dettagli relativi alle proposte più succulente.

Insomma, un'ondata di promozioni è in arrivo grazie alle offerte Amazon di primavera. Risparmi fino al 40% sui prodotti che più ti piacciono. Ci sarà tempo dall' 1 al 13 aprile per approfittarne. Sarai abbastanza veloce da accaparrarti i migliori affari?