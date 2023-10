Amazon non dà TREGUA: Samsung Galaxy A14 5G giù del 35% ad appena 174€

È proprio il caso di dirlo: il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta di Amazon in ambito mobile come quella di oggi sul popolarissimo Samsung Galaxy A14 5G. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 35%, il device a marchio Samsung può essere tuo spendendo la cifra regalo di appena 174€ – contro i 269€ di prezzo di vendita standard.

Ebbene, con un risparmio corposo hai finalmente la possibilità di stringere tra le mani un device in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze: puoi utilizzare Samsung Galaxy A14 5G per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, chattare sui social, guardare video, giocare e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 5G costa davvero pochissimo su Amazon: occasione imperdibile

Il terminale Android sorprende con un buon pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, mentre dal punto di vista hardware un buon processore octa core fa da coro a una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Inoltre, nonostante il prezzo conveniente, sul versante posteriore spicca un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Sfruttando l’epico sconto del 35% su Amazon hai finalmente a portata di mano un budget phone di qualità a prezzo molto conveniente; metti subito nel carrello lo smartphone a marchio Samsung e preparati per riceverlo a casa in appena 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.