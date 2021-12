Amazon, Natale ULTIMO MINUTO: regali a meno di 30€, arrivano in tempo

Fretta dell’ultimo minuto? Nessuna corsa ai regali di Natale, grazie ad Amazon. Dai un’occhiata a queste 5 proposte tech a meno di 30€, con consegna in tempo. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 regali di Natale a meno di 30€, consegna rapida

Un serie di proposte per andare sul sicuro e non sbagliare il risultato. Regali smart, tutti di brand noti e affidabili e tutti molto interessanti. Ad accomunarli c’è il prezzo: costano tutti meno di 30€ e la cosa interessante è che, ordinando rapidamente, arriveranno a casa in tempo per essere messi sotto l’Albero.

Un paio di cuffie Bluetooth di JBL, super belle e complete. Di design, si prestano perfettamente per ascoltare musica in totale comodità, appoggiandole alle orecchie, oppure anche per parlare al telefono. Non manca infatti un microfono. Dotati di ricarica rapida, la batteria regge fino a ben 16 ore di utilizzo. Le porti a casa a 29,99€.

Il secondo prodotto è un ottimo wearable. Si tratta di Amazfit Band 5 ed è uno dei più completi disponibili sul mercato. Notifiche, sport e salute al polso, ma non solo: questo gioiellino è anche dotato di supporto all’assistente vocale Alexa, che potrai usare in modo super veloce. Ottimo display e saturimetro, lo porti a casa a 28€ circa appena.

Un paio di auricolari TWS di ottima qualità e ora anche al prezzo più basso di sempre. Si tratta degli eccellenti Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Design semi in ear, ottimi per musica e telefonate, li porti a casa a 19,99€ soltanto.

Questa videocamera di sicurezza di Blink, by Amazon, è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Perfetta per tenere sotto controllo la casa, è super compatta e puoi posizionarla al meglio. Il sensore è dotato di rilevamento dei movimenti e anche di visione notturna. Super semplice da configurare, puoi portarla a casa a 22€ circa appena adesso, un prezzone.

Il quinto regalo da non sottovalutare assolutamente è questo sistema geniale di smart TV. Fire TV Stick è incredibile: lo colleghi tramite l’ingresso HDMI della TV e in un attimo si trasforma. A disposizione hai una personalizzazione di Android, con interfaccia utente personalizzata alla perfezione per la fruizione dalla televisione. Contenuti on demand e in streaming, applicazioni, giochi, navigazione su Internet e non solo. Un mondo di possibilità, ora a un prezzo minuscolo: puoi prenderlo a 22€ circa appena.

Come vedi, grazie ad Amazon c’è ancora tempo per fare ottimi regali di Natale a prezzo spettacolare. Con meno di 30€ metti sotto l’albero tecnologia di qualità elevatissima. Sii veloce a completare gli ordini però: il tempo ormai stringe.