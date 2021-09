Amazon Music Unlimited torna in promozione e offre 3 mesi di servizio gratuito per tutti i nuovi iscritti. La consueta prova gratuita di 30 giorni viene triplicata, l'offerta sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.

Per accedere alla promozione occorre collegarsi a questo indirizzo entro il 23 settembre 2021 e seguire le istruzioni a schermo. Per essere idonei all'offerta è necessario non aver mai usufruito del servizio Amazon Music Unlimited, né in forma gratuita – attivando i 30 giorni di prova – né pagando la quota standard di 9,99€ al mese.

Di seguito sono presenti “termini e condizioni” da accettare per accedere alla promozione.

Offerta promozionale di adesione ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale valida dal 2 settembre al 23 settembre 2021 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited. L'Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d'Uso Amazon Music. L'Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni. L'Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta. L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro. Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento. In caso di violazione di uno di questi termini, l'offerta non sarà più valida.

