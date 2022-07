Amazon Music Unlimited gratis: ecco come fare

Amazon Music Unlimited lo conosciamo tutti: stiamo parlando di un servizio a pagamento di musica in streaming grazie al quale è possibile ascoltare milioni di brani, dalle hit del momento a quelli più di nicchia.

Si tratta certamente di una delle applicazioni più gradite dal pubblico in ambito musicale e grazie ad una inaspettata promozione messa in campo da Alexa (il celebre assistente virtuale di Amazon) potrete risparmiare un bel po’ di soldini.

Come avere Amazon Music Unlimited gratis con Alexa

A partire da oggi, e fino al 30 luglio 2022, gli utenti Alexa in Italia potranno ricevere una piacevole sorpresa musicale pronunciando la frase “Alexa, buona estate!” tramite i dispositivi Echo che integrano le funzionalità del popolare assistente di Amazon. I clienti idonei avranno infatti la possibilità di ottenere un periodo d’uso gratuito della durata di ben 3 mesi con Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio. Tutti gli altri potranno ascoltare la hit estiva di Alexa.

In merito a ciò, qualora non avessi ancora a tua disposizione un apparecchio Amazon Echo per mezzo di cui ascoltare la musica che più ami e ricevere i preziosi suggerimenti di Alexa, sappi che un’altra interessante promozione ti aspetta. Echo Dot 4 è attualmente disponibile proprio su Amazon ad un prezzo di appena 37,99 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 37%: approfittane ora prima che l’offerta termini e goditi le tue playlist preferite con Amazon Music Unlimited gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.