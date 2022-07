Amazon Music Unlimited: come ottenere 4 mesi gratis

Amazon Music Unlimited è il servizio premium offerto da Amazon per chi vuole ascoltare in streaming tutta la musica che desidera. Milioni di brani, anche tra i più recenti, sono disponibili dalla piattaforma accessibile online o tramite app per dispositivi mobili e Smart TV.

Si tratta di un servizio davvero incredibile. La qualità audio è eccezionale e il catalogo dei contenuti è fantastico. Insomma, si tratta di una vera e propria città dei balocchi per chi ama la musica, non solo per la varietà, ma anche per i servizi offerti.

Solitamente attivare Amazon Music Unlimited ha un costo di 9,99 euro al mese. Si tratta di un prezzo nella norma se paragonato ad altri servizi come Spotify, Tidal e altri. Ad ogni modo, non ha nulla da invidiare a questi nomi famosi.

Come sapete, nei prossimi giorni partirà l’evento Prime Day fatto di sconti pazzeschi e di occasioni da urlo. Per anticipare questa iniziativa, il colosso dello shopping online ha lanciato una promozione con i fiocchi.

Infatti, in questi giorni, in esclusiva prima del Prime Day, puoi attivare Amazon Music Unlimited per 4 mesi gratis. Solitamente viene offerto un solo mese di prova gratuito, ma ora avrai a disposizione ben quattro mesi senza dover pagare un centesimo. Vediamo come ottenerli.

Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi: attiva il sogno

Se pensi di sognare sappi che sei nel mondo reale e quello che stai leggendo è tutto vero. In questo momento puoi attivare 4 mesi gratis il servizio di musica in streaming più famoso al mondo: Amazon Music Unlimited.

Per ottenerlo devi solamente collegarti alla pagina dedicata a questa promozione. L’offerta è valida solo per i clienti Amazon Prime che hanno già un abbonamento attivo, ma che sono nuovi clienti del servizio di musica in streaming.

Sono inclusi nel servizio: musica on demand sempre senza pubblicità, accesso illimitato ai tuoi brani preferiti e musica offline con skip illimitati utile quando viaggi in aereo o non hai una connessione internet.

Cosa stai aspettando? Approfitta di questa occasione disponibile grazie all’arrivo dell’evento Prime Day attesissimo. Vai sul sito e attiva 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited per ascoltare tutta la musica che voi sempre e ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.