Amazon METÀ PREZZO al Black Friday : 20 articoli WOW con sconto 50% (da 10€)

Occasioni da prendere al volo su una marea di prodotti differenti, questo anticipo di Black Friday Amazon è pazzesco. Sconto minimo del 50% su un sacco di prodotti, a partire da meno di 10€! Dai un’occhiata alla nostra vetrina e scegli quello che più di piace, ma sii veloce: si tratta di occasioni limitate nel tempo e nelle scorte.

ATTENZIONE: quasi tutti i prodotti che vedrai in questo articolo sono a prezzo pieno. L’unico modo per ottenere lo sconto del 50% è quello di attivare l’offerta in pagina come nell’immagine d’esempio sottostante.

Albero di Natale luminoso, perfetto per interno ed esterno, a 9,99€ invece di 19,99€.

Potente torcia ricaricabile a 11€ invece di 21,99€.

Videocamera di sicurezza 2K a 19,99€ invece di 39,99€.

Campanello smart con videocamera a 18,50€ invece di 36,99€.

Catena di luci con funzionamento solare a 11,90€ invece di 23,79€.

Levapelucchi elettrico ricaricabile a 17,50€ invece di 34,99€.

Faretto solare ultra luminoso, con paletto, a 11,50€ invece di 22,99€.

Bellissima lampda da bottiglia ricaricabile a 18,90€ invece di 37,79€

Stufa a basso consumo energetico a 18€ invece di 35,99€.

Speaker audio Bluetooth, resistente al contatto a 14,99€ invece di 29,99€.

Auricolari Bluetooth di design a 16,50€ invece di 32,99€.

Supporto per smartphone con ricarica wireless a 25€ invece di 49,99€.

Luce da scrivania a doppia sorgente con morsetto di appoggio a 29,99€ invece di 59,99€.

Completissimo smartwatch con chiamate, Alexa e oltre 100 sport a 39,99€ invece di 79,99€.

Spettacolare smartwatch con supporto all’assistente vocale Alxa a 34,99€ invece di 79,99€.

Motosega wireless in kit con accessori a 2 batterie a 45€ invece di 89,99€.

Caricatore 160W multiporta a 29,50€ invece di 59€.

Robot aspirapolvere a 125€ invece di 249,99€.

Mini PC con 8GB di RAM e 256GB di SSD a 145€ invece di 289,90€.

Spazzolino Oral B iO6 in bundle con lo smart speaker Echo Pop a 136,99€ invece di 283,99€.

Visto che occasioni eccezionali ci sono su Amazon grazie all’anticipo di Black Friday? Scegli quello che più ti piace, attiva l’offerta in pagina se necessario e concludi pazzeschi affari con sconto minimo del 50%. Sii veloce però: si tratta di promozioni a tempo limitatissimo.

