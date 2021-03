Sei in cerca di uno smartwatch? Un modello esclusivo è in offerta su Amazon a soli 17,99€. Il ribasso del 74% corrisponde a uno sconto effettivo di 51,96€ che rende l’acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch a prezzo folle: ecco le sue caratteristiche

Trovare uno smartwatch economico non è sempre facile. Oggi grazie a uno sconto particolarmente importante è in offerta su Amazon un modello esclusivo. Nella sua colorazione nera offre una serie di funzioni degne di nota.

Dal design semplice ma elegante, il wearable è perfetto sia per i polsi femminili che maschili. Con la sua cassa rotonda, questo dispositivo è un orologio fitness e dunque perfetto per chi ama allenarsi.

Grazie al suo rilevatore di attività accurato è possibile tenere sotto controllo una serie d’informazioni come i passi giornalieri, la distanza percorsa, le calorie bruciate e molto altro ancora.

Il touchscreen FULL HD da 1,3 pollici permette di visionare le informazioni senza alcun problema. Il suo essere resistente all’acqua grazie alla certificazione IP65 è un plus da non sottovalutare.

Il display, ovviamente, è a colori e regala un’esperienza visiva di alto livello grazie ai suoi quadranti eleganti e d’effetto.

Tra le features vi è la batteria da 220mAh che garantisce un’autonomia complessiva di più di 7 giorni se utilizzato o di quasi un mese in caso di non utilizzo. La ricarica, inoltre, si completa in 2-3 ore.

Tra le funzioni degne di nota di questo smartwatch vi sono la sveglia, il controllo dei messaggi, i promemoria e la gestione della riproduzione musicale. Il wearable funziona anche come cardiofrequenzimetro e misuratore della pressione sanguigna.

Compatibile con i maggiori sistemi in circolazione, può essere abbinato a iOS 8.0 e versioni successive e Android 4.2 e versioni successive.

Puoi acquistare questo smartwatch su Amazon a soli 17,99€ collegandoti a questo indirizzo. Spedizioni in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime.

