Amazon, lo SFIZIO del weekend: 10 gadget utili a meno di 0,20€

La domenica è il giorno in cui ci si rilassa sul divano, passando anche un po' il tempo con lo smartphone. Perché non togliersi uno sfizio del weekend da Amazon? Un acquisto che più a basso costo non potrebbe essere.

Ho selezionato una serie di prodotti a meno di 0,20€ (tranne uno, che costa esattamente 0,20€). Essenzialmente gli oggetti li prendi gratis, c'è solo da investire nelle spedizioni, il cui ammontare è segnalato per ogni occasione. Dai un'occhiata!

Amazon, sfizio economico di fine settimana: prezzi assurdi

Una selezione ampia di prodotti, molti dei quali tech, che puoi prendere praticamente gratis, al netto delle spedizioni. Ci tengo a sottolineare il banale, però: non aspettarti dispositivi top di gamma, che naturalmente costano molto di più. Si tratta di oggetti economici, che comunque funzionano! Eccoli tutti.

Cacciavite a penna, super portatile, 4 in 1 (croce e piatto): 0,01€ più spedizioni di 3,99€.

Purificatore d'aria da auto, con sistema ad ozono, non ci sono filtri da cambiare. Si inserisce nella porta accendisigari: 0,09€ con spedizioni di 3,99€.

Contatore digitale da dito, utile e sfizioso. Basta premere un pulsante per contare un'unità. Un gadget molto particolare a 0,20€ con spedizioni di 2,99€.

Pennino in stilo da utilizzare su smartphone e tablet, compatibilità universale: 0,15€ con spedizioni di 2,99€.

Lettore di memorie esterne con uscita USB, super compatto versatile e portatile: 0,09€ con spedizioni di 2,99€.

Auricolari Bluetooth con supporto da collo e telecomando di gestione rapida: 0,09€ e spedizioni di 3,99€.

Antenna TV da interni con amplificatore di segnale. Perfetta se l'antenna da tetto non c'è oppure è rotta: 0,01€ e spedizioni di 7,99€.

Antenna wireless USB, ideale per portare la connessione senza fili dove non c'è o se la scheda è rotta: 0,01€ con spedizioni di 5,99€.

Telecomando per smartphone, l'ideale per scattare foto panoramiche o selfie di gruppo senza toccare il device: 0,09€ con spedizioni di 2,99€.

Un utilissimo dispositivo per portare la connessione Bluetooth dove non c'è. Perfetto per casse che suonano ancora bene oppure per vecchie autoradio: 0,19€ e spedizioni di 3,99€.

Insomma, un sacco di prodotti sfiziosi, che sembra impossibile prendere praticamente (quasi) gratis, investendo solo qualcosa nelle spedizioni: al massimo 0,20€ per ogni prodotto. Eppure, Amazon è pieno di chicche nascoste, che aspettano solo di essere scoperte.