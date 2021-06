Credo che Honor Band 5 in edizione Sport Basket sia uno dei wearable più particolari che io abbia mai avuto modo di conoscere e sono sicura che stupirà anche te. Anzi, oggi ti stupirà due volte: per come funziona e per il prezzo assurdo proposto da Amazon. Lo porti a casa a 12,99€ con spedizioni rapide e gratis: è un'occasione che non deve sfuggire.

Honor Band 5 Sport in super offerta: è particolarissimo

Lo metti al polso o ai lacci delle scarpe? Non sono impazzita. Questa è una domanda che ti farai quando ti arriverà a casa. Non a caso ti ho parlato di wearable e non di smart band: puoi indossarlo come un comune fitness band oppure agganciarlo ai lacci delle scarpe mentre ti alleni.

Non è un vezzo o uno sfizio è che il dispositivo è pensato anche per gli allenamenti di basket e il posizionamento sui piedi è perfetto per misurare con precisione le performance del giocatore.

Non giochi a basket? Non è un limite: potrai sfruttarlo per diversi altri tipi di allenamento: immagina che addirittura puoi usarlo mentre nuoti e tracciare le tue performance. Ovviamente, non mancherà di offrirti tutta la parte che riguarda la gestione di notifiche e promemoria: avrai tutto sotto controllo, direttamente al polso.

Infine, due chicche aggiuntive: Honor Band 5 Sport include anche il monitor della qualità del riposo notturno e, durante il giorno, sarà sua premura inviarti un promemoria per ricordarti che sei stato troppo seduto (ed è bene alzarsi, anzi è fondamentale).

Insomma, questo gioiellino – che completa tutto con un'estetica super accattivante – ora lo prendi a 12,99€ su Amazon: per approfittare della promozione devi essere rapido e spuntare il coupon sconto in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Le scorte sono limitatissime, mentre le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sei contento di questa occasione? Sai che le più rare e rapide le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

