Amazon, le chicche tech di settembre: 5 gadget a meno di 6€ DA AVERE

Un po’ di shopping a cuor leggero su Amazon. Ho selezionato 5 gadget tech che puoi portare a casa a meno di 6€. Il bello è che, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto? Eccoli tutti!

Il primo è un caricatore da auto con supporto alla carica rapida e non solo. Puoi inserire e ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente, basta inserirlo all’interno della porta accendisigari. Puoi portarlo a casa a 4,99€ appena.

Il secondo gadget, a mio avviso, è una vera genialata. Ormai utilizziamo tutti gli auricolari wireless e – è inutile negarlo – si sporcano ed è complicato pulirli a fondo, soprattutto il case di ricarica. Questo kit, in formato di penna, è perfetto per effettuare una pulizia profonda in pochissimi minuti. Riutilizzabile, puoi prenderlo a 5,86€ appena.

Il cavo 3 in 1, terzo prodotto, è di una utilità pazzesca. Un solo cavetto, tutte le uscite che ti servono. MicroUSB, USB C e Lightning (per iPhone e iPad): puoi ricaricare il tuo dispositivo, qualunque sia, senza alcun problema. Addirittura, puoi utilizzarlo con 3 dispositivi in contemporanea. Un gadget pazzesco, che prendi a 5,94€ (praticamente a metà prezzo).

Il quarto prodotto, realizzato da Samsung, è un adattatore USB OTG. Sai cosa significa? Lo inserisci all’interno della porta USB C del tuo smartphone e immediatamente ottieni una porta USB A. Questo significa che puoi collegare al tuo dispositivo un mouse, delle memorie esterne, una tastiera e qualsiasi altra periferica compatibile. Lo puoi prendere a 5,98€ appena.

Per finire un prodotto assolutamente da avere perché praticissimo. Questa chiavetta USB da 64GB è dotata di doppia uscita, una di tipo A e una di tipo C. Puoi agevolmente collegarla a smartphone, tablet, PC, media player e non solo. Con le promozioni del momento, la prendi a 5,99€ appena.

Visto? Lo shopping su Amazon può essere super divertente ed economico e questi 5 gadget tech a meno di 6€ ne sono la prova. Ricorda: per gli abbonati ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.