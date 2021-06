Finalmente puoi: puoi comprare il tuo nuovo iPhone XR a un prezzo da smartphone medio di gamma e direttamente venduto e spedito da Amazon. Follia? No, semplicemente uno sconto lampo che durerà pochissimo: per risparmiare 204€ devi solo essere velocissimo e completare l'acquisto prima che il prezzo cambi. E ricorda: spedizioni rapide e gratis per i clienti Prime!

Su Amazon, iPhone XR costa pochissimo

Uno smartphone che devo raccontarti? A mio parere non ne ha bisogno: é uno migliori melafonini degli ultimi tempi, che ha messo subito d'accordo qualità e prezzo. A 400€ circa però, non s'era mai visto.

Con un investimento del genere finalmente metti in tasca iOS: il migliore sistema operativo per dispositivi mobili, sotto il punto di vista dell'ottimizzazione fra hardware e software. A questo, aggiungi ovviamente il potente processore A12 Bionic, che ti consentirà di compiere super velocemente una miriade di operazioni: tutta la fluidità che ti serve, senza incertezze. Non manca il celeberrimo e sicurissimo Face ID, un ottima fotocamera posteriore e un display Liquid Retina con visibilità eccellente.

Non scendere a compromessi, non comprarlo di seconda mano, regalati un iPhone XR proprio oggi e pagalo pochissimo: con i 204€ di sconto offerti da Amazon, la versione bianca da 64GB la prendi a 414€ circa e lo ricevi in pochissimo.

Infatti, le spedizioni sono super rapide e gratis, ma attento: la natura dell'offerta porterà il prezzo a variare a breve, è davvero troppo basso per rimanere così. Temi di perdere le occasioni più ghiotte? Ricorda che le pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone