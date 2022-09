Amazon Kindle 2022 ufficiale a 99€: CONCENTRATO di tecnologia premium

Super atteso, il nuovo Amazon Kindle 2022 è finalmente ufficiale ed è già in preordine. Un prodotto pensato per gli amanti della lettura, che potranno adesso avere una libreria ancora più grande, direttamente nello zaino o sul comodino. Infatti, lo spazio di archiviazione è stato raddoppiato, passando da 8GB a 16GB. Non è naturalmente solo questa la novità a bordo del dispositivo appena lanciato, che puoi già accaparrarti in preordine a 99,99€ nel colore nero oppure blu. Le prime consegne, rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, inizieranno il prossimo 12 ottobre 2022.

Amazon Kindle 2022 ufficiale e in preordine

Un ampio display da 6″ con elevata risoluzione 300 ppi (il triplo rispetto alla precedente versione) per una visione sempre perfetta delle pagine dei tuoi libri, grazie anche alla luce frontale regolabile e alla modalità scura. Eccellente autonomia energetica, che arriva fino a 6 settimane e non solo: adesso la ricarica puoi effettuarla sfruttando la porta USB C integrata.

Come anticipato in apertura, raddoppia il taglio di memoria a tua disposizione, che passa da 8GB a ben 16GB di storage. Nonostante tutte le novità, il nuovo ebook reader è addirittura più leggero e compatto: puoi usarlo con una sola mano e trasportarlo persino in tasca.

Approfittando della promozione di lancio, il nuovo Amazon Kindle 2022 ti permette di approfittare di un periodo di 3 mesi di utilizzo gratuito di Kindle Unlimited, accedendo all’offerta in fase di configurazione del nuovo dispositivo. Non perdere l’occasione di essere fra i primi ad averlo, completa adesso il preordine (scegliendo fra il colore nero oppure blu) per accaparrartelo. Le spedizioni saranno rapide e gratuite, a partire dal 12 ottobre, garantite dai servizi Prime.

