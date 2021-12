Amazon: iPhone 12 Mini a prezzo PAZZESCO, solo 599€ (-120€)

L'ambito top di gamma compatto, iPhone 12 Mini, arriva a prezzo pazzesco su Amazon. Approfittando dello sconto di 120€, lo porti a casa a 599€ nell'edizione con 64GB di spazio di archiviazione. Un vero e proprio affare, pochi pezzi. Completa rapidamente l'ordine (disponibile in blu, verde, rosso e nero a questa cifra) e godi anche di spedizioni veloci e gratis.

Amazon: iPhone 12 Mini in super sconto

Top di gamma in miniatura. Lo smartphone potente, che però si tiene bene in una sola mano. Questo è il gioiellino lanciato nel 2020 da Apple. Un device che, nonostante le dimensioni, non rinuncia a offrire orrire performance in qualsiasi contesto.

Con le offerte di Natale è finalmente possibile portarlo a casa a prezzo bassissimo direttamente venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi del caso, relativi al post vendita. iPhone 12 Mini a 599€ è un autentico affare. Al momento, puoi averlo in blu, nero, rosso e verde: completa rapidamente l'ordine per approfittarne e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.