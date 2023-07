Amazon inarrestabile: 5 prodotti tech incredibili (meglio del Prime Day)

Il Prime Day di Amazon è finito, ma non disperare, le offerte continuano! Amazon anche oggi ha una serie di prodotti in super sconto. Ne ho selezionati cinque incredibili per rapporto qualità prezzo e te li propongo perché anche oggi si possono fare dei veri e propri affari cercando tra le offerte proposte.

Ecco 5 assolute bombe del giorno da acquistare senza pensieri su Amazon prima che finiscano:

Redmi 12 – MediaTek Helio G88, 90Hz FHD+

Il Redmi 12 è uno smartphone economico che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È dotato di un processore MediaTek Helio G88, di un display FHD+ da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, di una fotocamera posteriore da 50 MP e di una fotocamera frontale da 13 MP. È disponibile a soli 179,90€ invece di 485,70€.

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug

La TP-Link Tapo P105 è una presa intelligente che ti permette di controllare i tuoi elettrodomestici da remoto. Puoi accenderli o spegnerli con la tua voce, impostare timer e creare scenari. È disponibile a soli 9,99€ invece di 11,99€.

LG 24ML60SP Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080

LG 24ML60SP è un monitor Full HD da 24 pollici con pannello IPS. Offre un’ottima qualità dell’immagine e un’ampia gamma di colori. È disponibile a soli 99,99€ invece di 129,99€.

Arlo Indoor Telecamera WiFi Interno, 1080p HD

L’Arlo Indoor è una telecamera di sicurezza interna che ti permette di monitorare la tua casa in tempo reale. È dotata di risoluzione 1080p HD, rilevamento del movimento e visione notturna. È disponibile a soli 73,10€ invece di 129,00€.

Trust Gaming GXT 620 Axon Soundbar Illuminata RGB 12W, Alimentazione USB

La Trust Gaming GXT 620 Axon è una soundbar che offre un ottimo audio per i giochi. È dotata di 12W di potenza, di luci a LED RGB e di un telecomando. È disponibile a soli 18,99€ invece di 34,99€.

Queste sono solo alcune delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon, nonostante il Prime Day sia finito si tratta di ottimi affari da cogliere al volo.

