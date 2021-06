Un mouse di design, praticissimo perché senza fili. Puoi usarlo sul PC desktop, ma anche con il portatile. Il dispositivo principale, oppure semplicemente il muletto per le emergenze: 1,99€ è un investimento minimo per un prodotto così. Non a caso si tratta di un'offerta limitata ed anche le spedizioni sono ridotte (solo 1,99€). Trovi questo gioiellino direttamente su Amazon, ma dovrai completare l'acquisto rapidamente: va da sé che le scorte non siano infinite, anzi.

Amazon: un mouse senza fili quasi gratis

Bello e pensato per garantirti il giusto compromesso fra ergonomia e praticità di trasporto. Infatti, è piccolo e compatto, ma non manca di avere tutti i pulsanti che servono, al posto giusto.

C'è la rotellina per lo scorrimento rapido delle pagine, c'è il tasto per regolare i DPI e – naturalmente – c'è il pulsante ON/OFF. Trattandosi di un sistema a funzionamento senza fili, non manca di arrivare con la sua chiavetta di collegamento. La inserisci nel PC e sei pronto: la configurazione è assolutamente automatica e immediata!

Un vero e proprio gioiellino, che solo scavando nei meandri di Amazon puoi trovare e portare a casa a questo prezzo. Un mouse completo e senza fili, con bassissimi consumi energetici, tuo a un prezzo ridicolo: accaparratelo a 1,99€ perché ora c'è, fra qualche ora non posso confermarti che sia ancora disponibile. Solitamente, occasioni come questa vanno a ruba in pochissimo.

Come ti ho anticipato, le spedizioni sono assolutamente super economiche: appena 1,99€ anche loro. Non perdere tutte le altre occasioni del momento: le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

