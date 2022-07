Amazon, il MERCATINO TECH dell'assurdo: 10 gadget a meno di 3€

Il mercatino tech di Amazon è ricco di gadget a prezzo ridicolo. Ho selezionato 10 gadget che prendi a meno di 3€. Utili e curiosi, praticamente investi solo qualcosina nelle spedizioni: il totale resta comunque un affare. Fra l’altro, puoi approfittarne anche se non sei abbonato ai servizi Prime.

Naturalmente, non c’è da aspettarsi prodotti top di gamma, ma dispositivi base comunque funzionanti. Pronto? Dai un’occhiata!

Caricatore per auto con ben 4 ingressi USB per ricaricare in contemporanea più dispositivi a 2,12€ (spedizioni di 1€).

Auricolari Bluetooth con supporto da collo e design in ear, l’ideale per lo sport. Li prendi a 2,99€ con spedizioni di 1€.

Adattatore per portare il Bluetooth dove. non c’è. Ad esempio, è perfetto per rendere smart la vecchia autoradio o una vecchia cassa, che suona ancora bene. Lo prendi a 2,59€ con spedizioni di 1€.

Cavo USB C a molla, super pratico da portare in giro, a 1,79€ nella colorazione bianca (spedizioni di 1€).

Adattatore da USB C a USB A (cioè quella di tipo standard). Accessorio indispensabile in un sacco di contesti, lo prendi a 0,93€ con consegna di 1€.

Lettore MP3 con cuffie integrate. Aggiungi una microSD e riproduci i contenuti che ci sono a bordo. Lo prendi a 2,83€ con consegna di 1€.

Adattatore da USB C a jack audio da 3,5 mm: non rinunciare al piacere di usare le tue cuffie a cavo preferite! Te l’accaparri a 1,88€ (spedizioni di 1€).

Mouse wireless di design, compatto e super pratico da portare in giro, arriva a casa con il suo adattatore. Lo prendi a 1,39€ (spedizioni 3,99€).

Caricatore rapido con 4 ingressi USB e supporto alla ricarica rapida. Così poco ingombrante da essere l’ideale da portare in giro. Te l’accaparri a 0,49€ con spedizioni di 3,99€.

Orologio da polso elegante, perfettamente abbinabile a qualsiasi outfit, in sconto a 1,29€ con spedizioni di 3,99€.

Visto che interessanti chicche tech (e non solo) puoi prendere a meno di 3€ al mercatino Amazon dell’assurdo? Prodotti che solo scavando nei meandri della piattaforma si riesce a trovare. Divertiti a fare shopping senza sensi di colpa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.